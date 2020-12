Was machen eigentlich Wissenschaftler*innen in der Corona-Krise?

Wien (OTS) -

Diese Frage beantwortet das Magazin der Österreichischen Forschungsgemeinschaft ÖFG in seiner aktuellen Ausgabe.

Wissenschafts- und Bildungsminister Heinz Faßmann erklärt im Interview, wie die Politik auf die Herausforderungen der Pandemie und ihrer Folgen reagiert.

Die Bildungsforscherin Christiane Spiel erläutert die Ergebnisse der ersten Psychologischen Studie zum ersten Lockdown im Frühjahr.

Wie ihre Forschungstätigkeit unter Corona-Bedingungen aussieht, beschreibt eine Reihe von Wissenschaftler*innen.

Stefan Thurner vom Complexity Science Hub Vienna erklärt, wie seine Forschung zur Entscheidungsfindung und Kommunikation in der Pandemie beiträgt.

Susanne Rhein und Reinhard Heinisch von der Universität Salzburg erläutern den Zusammenhang von Pandemie und politischen Populismus.

Alexia Fürnkranz-Prskawetz von der TU Wien erklärt ihre Forschung zur optimalen Strategie in der Pandemiebekämpfung.

Sylvia Knapp von der Medizinischen Universität Wien nennt einige der Veränderungen, die für die Wissenschaft durch Corona eingetreten sind, und wo die eigentliche Gefahr der Pandemie für Österreich liegt.

Manfred Prisching von der Universität Graz analysiert die Irritationen, die in der Bevölkerung durch Politik und Wissenschaft entstanden sind.

Markus Gerschberger von der FH OÖ zeigt, wie seine Forschung und das daraus entstandene Analysetool SYRI die Warenlieferung in Österreich am Laufen hält.

Martin Reisigl von der Universität Wien gibt einen Einblick in die Veränderungen unserer Sprache durch die Corona-Krise.

Und die Vizerektorin für Digitalisierung und Change-Management an der Technischen Universität Graz Claudia Von der Linden entwirft ein Szenario, wie der Digitalisierungsschub während der Pandemie zu einem nachhaltigen Vorteil für den gesamten tertiären Bildungsbereich in Österreich werden kann.

Außerdem werden die international renommierten Wissenschaftler Jan Assmann und Fritz Paschke anlässlich der Verleihung des Wissenschaftspreises der ÖFG an sie porträtiert.

Das diesjährige Magazin der Österreichischen Forschungsgemeinschaft erscheint am 10.12.2020 und kann bereits unter https://www.oefg.at/magazin/ eingesehen werden.

