Wiener Vizebürgermeister präsentiert fliegende Lerncafés

Christoph Wiederkehr: „Im Kampf gegen die Pandemie beschreiten wir neue Wege, um Bildung sicherzustellen“

Wien (OTS/RK) - Wiens Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) hat heute zusammen mit Irmgard Querfeld, Besitzerin mehrerer Wiener Kaffeehäuser, und Wolfgang Binder, dem Besitzer des Café Frauenhuber und gleichzeitig Obmann der Wiener Kaffeesieder, das Konzept der „Fliegenden Lerncafés“ präsentiert. Durch die Zusammenarbeit soll SchülerInnen, denen daheim die technische Infrastruktur oder der notwendige Raum fehlt, zusätzlicher Lernraum geboten werden.

Vizebürgermeister Wiederkehr zeigt sich von der Idee begeistert: „Für uns ist es enorm wichtig, im Kampf gegen die Pandemie neue Wege zu beschreiten und die Bildung unserer Kinder weiterhin sicherzustellen! Dieses Projekt zeigt, dass es in der zivilen Gesellschaft viele gute Ideen gibt, die auch in den schweren Zeiten der Pandemie positive Impulse sein können, um ein gewisses Level an Angeboten, wie etwa hier im Bildungsbereich, sicherzustellen. Die Bildungsdirektion für Wien wird die Schulstandorte informieren, sodass wir mit dem Projekt bereits morgen starten können.“

Querfeld, die unter anderem traditionelle Cafés wie das Café Landtmann oder das Café Museum betreibt, ergänzt: „Ich habe von der Raumsuche in den Nachrichten erfahren und kurz entschlossen den Vizebürgermeister angerufen. Ich freue mich, dass wir einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Problematik leisten können“, so Querfeld, die auch Obfrau des Clubs der Wiener Kaffeehausbesitzer ist.

Wolfgang Binder, Obmann der Wiener Kaffeesieder, weist auf die perfekten Rahmenbedingungen, die in den Kaffeehäusern für diese Aufgabestellung herrschen, hin: „Wir können die erforderlichen Rahmenbedingungen bereitstellen und wollen das auch. Die notwendigen Abstände werden ebenso eingehalten wie die hygienischen und technischen Maßnahmen.“

Technische Umsetzung durch die Plattform „Book Your Room“

Mit der Bildungsdirektion für Wien wurde ein kompetenter Partner gefunden, der bereits Erfahrung mit ähnlichen Projekten hat. SchülerInnen und StudentInnen, können über die Buchungsplattform Book Your Room https://www.book-your-room.at/fliegendes-lerncafe/ ihren Zeitslot einfach und unkompliziert online buchen, die teilnehmenden Kaffeehäuser bekommen automatisiert die entsprechenden Buchungen. An der Aktion nehmen in einem ersten Schritt drei bekannte Wiener Kaffeehäuser teil: die Cafés „Museum“ und „Frauenhuber“ in der Inneren Stadt und „The Legends“ in der Landstraße. Geplant ist die Aktion bis zu den Weihnachtsferien, mit Option auf Verlängerung.

