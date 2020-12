Continentale Assekuranz Service GmbH: Workshop "Management UpDate 2020" fand großen Anklang (FOTO)

Wien (ots) - Vermittlern neue Beratungsansätze und sinnvolle Lösungen für die Vorsorge gerade in Krisen aufzuzeigen - so lautete das Ziel des Online-Workshops "Continentale Management UpDate 2020". Bei den 140 zugeschalteten Maklern kam das Seminar der Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS) sehr gut an. Begeistert waren viele besonders von den Denkanstößen der Wiener Psychotherapeutin und Ärztin Prof. Dr. Martina Leibovici-Mühlberger. CAS-Geschäftsführer Mag. Gerfried Karner und sein Team stellten zukunftsorientierte, flexible Vorsorgeprodukte der Lebensversicherer Continentale und EUROPA vor. Kapitalmarktexperten gingen auf aktuelle Renditechancen ein.

Corona-Virus als Chance

Mit ihrem Vortrag "Startklar - Aufbruch in die Welt nach COVID-19" machte Prof. Dr. Leibovici-Mühlberger den Auftakt. Sie begreift das Corona-Virus als Chance. Mit Kreativität und Gemeinschaftssinn könne die Gesellschaft gestärkt aus der Krise herauskommen. Dem Vermittler komme als Lebenssicherheitsberater eine wichtige Rolle zu. Zudem sei die Kreativität des Versicherers gefordert, Produkte weiterzuentwickeln und anzupassen.

Flexibilität in der Vorsorge wichtiger denn je

Wie das erfolgreich gelingen kann, zeigte das Team der CAS. Denn die Angebote der Continentale und EUROPA, die in Österreich über die CAS erhältlich sind, haben eines gemeinsam: Sie lassen sich an neue Lebenssituationen anpassen. So zeichnet sich die Continentale Rente Invest als moderne Pensionsvorsorge durch ihre hohe Flexibilität in der Anspar- und Rentenphase sowie bei der Fondsauswahl aus, wie Mag. Karner erklärte.

Mit der Continentale PremiumBU ist der Kunde für den Fall der Berufsunfähigkeit auch in Zukunft passgenau und umfassend geschützt. Denn er profitiert von vielfältigen Erhöhungs- und Verlängerungsmöglichkeiten. Die neuen Tarife in der EUROPA Ablebensversicherung sind aufgrund verbesserter Optionen zur Nachversicherung sogar noch flexibler als bisher. Außerdem sind bei den ohnehin sehr guten Prämien Ersparnisse von mehr als 20 Prozent möglich, wenn der Kunde Nichtraucher oder bereits seit mindestens zehn Jahren rauchfrei ist.

Renditechancen auch in der Krise

Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer Einschätzungen zu den Renditeaussichten von Fondspolizzen aus erster Hand. Michael Neumayer von Vontobel Asset Management verdeutlichte, warum sich globale Aktien und Emerging Markets als wichtige Renditequellen erweisen können. Im Anschluss machte Dieter Wimmer von Comgest S.A. Paris die Vorteile globale Aktienstrategien anhand konkreter Beispiele fest.

Weitere Informationen finden freie Vermittler unter https://makler.continentale.at. Speziell für Kunden aufbereitete Informationen gibt es unter www.continentale.de/kunden-in-oesterreich.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die CAS bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Der Verbund ist seit mehr als zwei Jahrzehnten mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich erfolgreich. 1996 startete die Continentale auf dem hiesigen Markt als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. Sie gehörte außerdem zu den ersten Anbietern von Fondspolizzen. Mit ausgezeichneten Tarifen zum kleinen Preis gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

