KPMG und &US starten gemeinsam ein neues Beratungsangebot

Wien (OTS) - Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG sowie der Wachstumsberater &US unterstützen Kunden bei der Erarbeitung von maßgeschneiderten Strategien, um in herausfordernden Zeiten profitabel zu wachsen. Mit der Beratung aus einer Hand werden Unternehmen nicht nur bei der Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen zur Umsatzsteigerung, sondern auch bei der Optimierung der internen Kostenstruktur unterstützt.

„Wir sind der Überzeugung, dass Unternehmen, welche die Gunst der Stunde nutzen und ihr Leistungsangebot durch Verbreiterung ihrer Wertschöpfungskette oder gezielten Zukäufen erweitern, gestärkt aus der Krise hervorgehen werden“, sagt KPMG Partner Jürgen Mellitzer. „Gerade die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig eine umfassende und konsistente Digitalisierungsstrategie in der Kundenansprache ist. Ebenso spannend sehen wir die Möglichkeiten, welche die Digitalisierung für die Optimierung von internen Strukturen und Abläufen mit sich bringt“.

Gemeinsam mit &US wird das Ziel verfolgt, Wachstumsinitiativen, auf Basis eines gemeinsamen Ziel- und Erwartungshorizontes, sowie einheitliche Strukturen und Prozessen zu entwickeln und dabei die Optimierung der internen Kostenstruktur zu berücksichtigen. Das Beratungsangebot richtet sich an alle Unternehmen, insbesondere an jene, die zurzeit ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen, neue Wachstumschancen identifizieren möchten oder sich bereits in einer Restrukturierungsphase befinden.

Fokus auf Strategie, Marketing und Vertrieb

&US fokussiert sich auf Unternehmenswachstum: „Nachhaltiges Wachstum entsteht aus dem Kern des Unternehmens. Zu den Wachstumstreibern im Unternehmen zählen die Positionierung und damit Differenzierung, ­Marketing und Vertrieb, sowie die Ausnützung von Innovationspotenzialen. Die Basis für Wachstum bilden die Gesamtstrategie, das Geschäftsmodell, die Organisation sowie die Unternehmenssteuerung“, erklärt Helmut Kosa, Geschäftsführer &US.

Im Kern setzt &US die Basiselemente mit jenen der Wachstumstreibern in einem eigens entwickelten Modell in Beziehung, um Wachstum zu ermöglichen. KPMG unterstützt bei der strategischen Ausrichtung sowie Optimierung von Prozessen. „Wir versuchen die einzelnen Bausteine eines Unternehmens aus einer Metaebene zu betrachten, um die kritischen und zumeist auch knappen Ressourcen treffsicher einzusetzen“, so KPMG Partner Jürgen Mellitzer.

Mehr Informationen unter: https://bit.ly/39TmZIB

