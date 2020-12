Bester Staffelauftakt seit über einem Jahr: Starke Premiere für die neuen Folgen "Hartz und herzlich" bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) -

"Hartz und herzlich - Krefeld" mit 8,2 % MA (14-49 Jahre)

Überzeugender Auftakt in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) mit 9,1 % MA

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,9 %

RTLZWEI überzeugte am gestrigen Dienstagabend einmal mehr mit neuen Folgen "Hartz und herzlich": Die Sozialreportage, die erstmals die nordrhein-westfälische Stadt Krefeld porträtierte, erzielte gestern in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen 8,2 % MA. Damit erzielte das Format den besten Staffelauftakt seit über einem Jahr. In der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen erreichte das von der Ufa Show & Factual GmbH produzierte Format 9,1 % MA. Zur besten Sendezeit schlugen ab 20:15 Uhr bis zu 1,47 Mio. Zuschauer gesamt zu Buche.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,9 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 08.12.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

