Marketagent gehört zu den erfolgreichsten Unternehmen des Landes

Die Marktforscher freuen sich über den 1. Platz beim Austria’s Leading Companies Award in der Kategorie „Unternehmen mit Umsatz bis 10 Mio. Euro“ in Niederösterreich

Baden (OTS/Marketagent) - Mit dem bedeutendsten Wirtschafts-Wettbewerb des Landes – Austria’s Leading Companies (ALC) – finden auch dieses Jahr wieder die vielfältigen Leistungen der heimischen Unternehmen Anerkennung. Die Auszeichnung wird von „Die Presse“ gemeinsam mit dem KSV1870 und PwC Österreich 2020 bereits zum 22. Mal vergeben.

Gerade in diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten ist der ALC-Award ein besonderes Zeichen der Anerkennung und ebenso ein Motivationspreis für die Zukunft. Denn in Phasen der Krise sind Innovation, Zeitgeist und ein Perspektivenwechsel umso wichtiger. Das ist auch der Grund, weshalb in diesem Jahr zusätzlich zu den traditionellen ALC-Preisträgern auch besonders beispielgebende, mutige, innovative und wandlungsfähige Unternehmen auf die Bühne geholt werden, die in „Corona-Zeiten“ mit ihren Turnaround Storys und auch Perspektiven überzeugen. Die Gewinner werden anhand ihrer Bilanzzahlen und wirtschaftlichen Performance der jüngsten drei Geschäftsjahre mittels eines speziell entwickelten objektiven Kennzahlenmodells ermittelt.

In diesem Jahr darf sich Marketagent über den 1. Platz in der Kategorie „Unternehmen mit Umsatz bis 10 Mio. Euro“ in Niederösterreich freuen und stellt damit einmal mehr seine Leistungsfähigkeit unter Beweis.

Geschäftsführer Thomas Schwabl über den Weg zum ALC-Award



Unsere Bilanz zum Geschäftsjahr 2019

Wir sind in der privilegierten Situation, dass wir seit der Gründung im Jahr 2000 Jahr für Jahr unseren Umsatz steigern konnten. Und so war auch 2019 erneut ein Rekordjahr mit einem Wachstum von knapp 20 Prozent. Da wir aber nicht ausschließlich in wirtschaftlichen Dimensionen denken, haben wir parallel dazu acht Corporate Social Responsibility Programme lanciert. So brachten wir den Social Friday, eine Initiative wo Mitarbeiter für ihr soziales Engagement freigestellt werden, nach Österreich, pflanzen Bäume in Afrika, setzen Bienenstöcke im Leithagebirge aus und installierten Photovoltaik-Paneele am Dach. Auch die Internationalisierung trieben wir konsequent voran uns so verwalten wir inzwischen Befragungspanels in mehr als 70 Ländern der Erde.



Die Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens

First Mover

Wir waren die Ersten die Online-Forschung ernsthaft in Österreich etabliert haben. Digitalisierung ohne Wenn und Aber ist seit 20 Jahren unser Fundament. Während andere noch zweifelten und Argumente gegen die Marktforschung im Web konstruierten, blieben wir unbeirrt und allen Kritikern zum Trotz unserem Kurs treu.





Wir waren die Ersten die Online-Forschung ernsthaft in Österreich etabliert haben. Digitalisierung ohne Wenn und Aber ist seit 20 Jahren unser Fundament. Während andere noch zweifelten und Argumente gegen die Marktforschung im Web konstruierten, blieben wir unbeirrt und allen Kritikern zum Trotz unserem Kurs treu. Klare Positionierung / kein Methoden-Bauchladen

Unsere Auftraggeber wissen genau, was sie bekommen. Und wir decken die Bedürfnisse des Marktes: Rasch und effizient, schnörkellos und pragmatisch.





Unsere Auftraggeber wissen genau, was sie bekommen. Und wir decken die Bedürfnisse des Marktes: Rasch und effizient, schnörkellos und pragmatisch. Bedingungslose Innovationsbereitschaft / Stets offen für Neues

Nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern ständig kritisch hinterfragen, über den Tellerrand blicken und permanent die eigenen Instrumente und Tools weiterentwickeln. Shift happens!





Nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern ständig kritisch hinterfragen, über den Tellerrand blicken und permanent die eigenen Instrumente und Tools weiterentwickeln. Shift happens! Internationalisierung

Damit wird nicht nur der Kuchen größer, man wird auch unabhängig vom Heimmarkt und streut das Risiko.





Damit wird nicht nur der Kuchen größer, man wird auch unabhängig vom Heimmarkt und streut das Risiko. Herzblut

Wir machen das, was wir machen, einfach gerne.





Marketagent ... Ein „Corona-Profiteur“?

Es gibt ja die Hypothese, dass gerade in unsicheren Zeiten der Informationsbedarf hoch ist und die Marktforschung boomen sollte. So kitschig rosa ist es leider nicht, da wir in der Regel am Marketingbudget hängen und viele Unternehmen aktuell sehr vorsichtig sind. Aber wir sind dankbar und auch ein Stück weit devot, dass wir ohne grobe Einbußen durch die Krise rutschen und keine MitarbeiterInnen in die Kurzarbeit schicken müssen.



Unsere Erwartungen an das Jahr 2021

Wenn Du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm deine Pläne. Wir sind nach wie vor sehr hemdsärmelig und steuern unser Schiff ohne Budgetierung und Forecasts. Wir stellen uns der jeweiligen Situation, sind aber zuversichtlich, dass auch 2021 ein gutes Jahr für uns werden wird. Wir versprechen zumindest, dass wir unser Bestes dazu beitragen.

Rückfragen & Kontakt:

Marketagent.com online reSEARCH GmbH

Lisa Patek

Marketing und PR

02252 909 009

l.patek @ marketagent.com

www.marketagent.com