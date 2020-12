WM PR nutzt Home-Office-Zeit: Süße Grüße zur Weihnachtszeit

Zurückgezogen im Home-Office wollten wir die Zeit über die reine Arbeit hinaus mehr als nützlich verbringen Michael Stadlinger 1/2

Wir hoffen, dass diese süßen Grüße unseren Partnern und Kunden genauso viel Freude machen werden, wie uns die Herstellung derselben Michael Stadlinger 2/2

Wien (OTS) - Anlässlich der Fertigstellung der von WM PR verfassten und betreuten Übersetzung von Peter Seilerns Standardwerk "Only the best will do", deutsch "Die besten Aktien der Welt. Mit hochwertigen Wachstumsunternehmen langfristig Rendite erzielen" ließ sich die jüngst gegründete PR-Kooperation etwas Besonderes einfallen.

„Zurückgezogen im Home-Office wollten wir die Zeit über die reine Arbeit hinaus mehr als nützlich verbringen" meint Michael Stadlinger, einer der Partner. So wurden für befreundete Journalisten im D-A-CH-Raum und Kunden - neben Peter Seilern etwa auch Seilern Investment Management, die Vulcano Schinkenmanufaktur, Christian Mikunda oder artprojectspaulus und deren Geschäftspartner jeweils im eigenen Backrohr handgemachte Wiener Vanillekipferln gebacken.

Manierlich verpackt gingen diese dann nach London, München, Monaco und Zürich und breit gestreut fast nach ganz Europa. Wir danken sehr dem Verständnis unserer PartnerInnen, denn auch aufgeteilt auf mehrere Hobby-Bäcker wollen 3.000 Kipferln erst produziert und verpackt werden.

„Wir hoffen, dass diese süßen Grüße unseren Partnern und Kunden genauso viel Freude machen werden, wie uns die Herstellung derselben“ , so Michael Stadlinger abschließend, der damit nach 6 Monaten Agenturtätigkeit zufrieden Bilanz zieht und guten Mutes in die Zukunft blickt.

Rückfragen & Kontakt:

WM-PR



Dr. Michael Stadlinger und Partner

wm-pr @ gmx.at

+43 (0) 681 819 63 600

wm-pr.webnode.at