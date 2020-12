Neue Volkspartei Wien: Nikolobesuch auch in städtischen Kindergärten

Kulturelle Tradition aufrechterhalten – Neue Volkspartei Wien bringt Anfrage zu Nikolobesuch in städtischen Kindergärten ein

Wien (OTS) - „Besonders in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, Kindern Halt und Freude zu schenken“, so VP-Gemeinderätin Silvia Janoch. Das vergangene Jahr war von Unregelmäßigkeiten geprägt. Umso wichtiger ist es, Kindern mit Traditionen Halt zu geben. Auch wenn Nikolofeiern dieses Jahr anders gestaltet werden mussten, sollten sie unbedingt stattfinden. „Keinesfalls dürfen Feiern aus vorgeschobenen Gründen abgesagt werden. Darauf wird die neue Volkspartei Wien jetzt und in Zukunft achten und hat dazu eine entsprechende Anfrage eingebracht.“

„Beim Nikolofest zählt nicht nur die Tradition, sondern auch der kulturelle Wert“, erklärt Jan Ledóchowski, Sprecher der neuen Volkspartei Wien für Christdemokratie. Große traditionelle Feste wie Weihnachten, Ostern oder Nikolo prägen den kulturellen Rahmen Österreichs und leisten als wichtige Symbole einen unersetzlichen Beitrag zur Identität unseres Landes. Nur auf der Basis eines gefestigten Selbstverständnisses sind Integration und ein Miteinander von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft möglich. Darum soll das Feiern dieser Feste vom Bildungsauftrag bereits im Kindergarten umfasst sein, gerade für Kinder, die mit österreichischen Traditionen noch nicht vertraut sind. „In den letzten Jahren hat die SPÖ-geführte Stadtregierung mehrere Versuche unternommen, das Nikolaus-Fest in städtischen Kindergärten zu verbieten. Das wäre angesichts der Herausforderungen von Integration und politischen Islam, der auch einen kulturellen Anspruch erhebt, das völlig falsche Signal“, stellt Ledóchowski klar.

