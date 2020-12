FPÖ – Hofer: Freiheitliches Mobilitäts-Modell entlastet heimische Autofahrer und schont die Umwelt

Schwarz-grüne NoVA-Steigerung schröpft Fahrzeug-Käufer und bringt Mehrbelastung für die Umwelt

Wien (OTS) - Am Rande einer Pressekonferenz hat heute FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer am Beispiel der von Schwarz-Grün aufgesetzten Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) aufgezeigt, wie unter dem Deckmantel der ökosozialen Steuerreform Politik betreibt, die am Ende nur Schaden anrichte, aber niemandem nütze: weder den Menschen, noch der Umwelt. Wie bekannt, wird ab kommendem Jahr die NoVA beim Fahrzeug-Neukauf kräftig steigen – quer durch alle Fahrzeugklassen. Betroffen davon seien Nutzfahrzeuge (bis zu 24.000 Euro mehr pro Fahrzeug im Jahr 2024) gleichermaßen wie größere Fahrzeuge, die bei Familien beliebt sind (VW Sharan, Golf Kombi, etc.). Norbert Hofer bezeichnete dieses Modell als Unsinn und präsentierte seinerseits ein Modell, das bereits unter Schwarz-Blau ausgearbeitet wurde und auch vom damaligen Koalitonspartner akzeptier worden sein.

Das FPÖ-Modell sieht anstelle einer Erhöhung der NoVA deren gänzliche Abschaffung vor. Dadurch würden Neufahrzeuge günstiger, wodurch mehr Menschen die Chance bekommen, auf ein neues, umweltfreundlicheres Auto umzusteigen. Je mehr alte Autos mit höherem Schadstoffausstoß von den Straßen verschwinden, desto besser für die Umwelt.

Als Kompensation des Einnahmenentfalls durch die NoVA-Abschaffung war eine moderate Erhöhung der Mineralölsteuer um 4 bis 5 Cent pro Liter angedacht. Norbert Hofer: „Damit hätten wir es geschafft, dass der Transit, der viel zum Schadstoffausstoß in Österreich beiträgt, endlich mitzahlt, was derzeit nicht der Fall ist. Gleichzeitig hätten wir das Pendlerpauschale erhöht. Jeder Österreicher entscheidet mit seiner Fahrweise, wie viel Treibstoff das Fahrzeug verbraucht. Wer einen moderaten Fahrstil an den Tag legt, wird von einer höheren Mineralölsteuer nur wenig betroffen sein. Im Schnitt wäre die Mehrbelastung pro Tankfüllung bei 2 Euro gelegen.“

Diese Modell wäre fairer für die österreichischen Autofahrer. Als weiteren Anreiz für den Umstieg auf ein modernes Fahrzeug war eine „Umweltprämie“ gedacht. Wer sein altes Fahrzeug verschrotten lässt, um ein neues zu kaufen, hätte einen Bonus von 3.000 Euro lukrieren können. Der Staat hätte dafür 100 Millionen Euro bereitstellen müssen, die er im übrigen durch die Mehrwertsteuer beim Neukaufen der Fahrzeuge wieder zurück bekommen hätte.

Unter dem Strich, zeigt sich FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer überzeugt, wäre das FPÖ-Modell sowohl für die Autofahrer als auch für die Umwelt ein Gewinn gewesen. Der nunmehr erfolgte Anschlag auf Betriebe und Familien, die durch die NoVA-Erhöhung geschröpft würden, verschärfe die Krise bei Menschen und Unternehmern und werde dazu führen, dass diese ihr altes Fahrzeug so lange wie möglich nützen werden, weil sie sich durch die höhere NoVA einfach keinen leisten könnten.

