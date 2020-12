FPÖ – Belakowitsch: Arbeitsministerin Aschbacher lässt unseren Arbeitsmarkt in den Abgrund trudeln

Wien (OTS) - „Die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktes zeigen, trotz Schönrederei der ÖVP-geführten Bundesregierung, eine erschreckende Bilanz. Die Anzahl der beim AMS gemeldeten Arbeitslosen ist stetig im Steigen, am härtesten trifft es die Beherbergungs- und Gastronomiebranche, dicht gefolgt von Dienstleistungen und Handel“, reagierte heute die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf eine aktuelle Aussendung der Ministerin.

„ÖVP-Kanzler Kurz hat mit seiner Regierungsriege noch vor nicht allzu langer Zeit erklärt, dass es bald einen wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich geben werde – davon ist aber nichts zu sehen - wieder nur PR-Prophezeiungen auf dem Rücken unserer Bürger“, so Belakowitsch.

„Über 9.000 mehr Arbeitslose und zusätzlich über 47.000 Personen in Kurzarbeit, sind ein Warnzeichen dafür, dass der Beschäftigungsgrad in unserem Land in den Abgrund trudelt. Wenn nun Aschbacher davon spricht, dass die Auswirkungen der Pandemie und der Weltwirtschaftskrise in Österreich ihre Spuren hinterlassen hätte, ist das wohl nicht der richtige Weg dieser Krise zu begegnen. Die Spuren der Existenznot vieler Bürger führen in diese schwarz-grüne Regierung mit falschen und überschießenden Maßnahmen“, betonte Belakowitsch.

