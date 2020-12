SP-Klubchef Taucher: Budget 2021 mit Leitprojekten für Arbeitsplätze und Wirtschaft

Klimaschutz und Arbeitsplätze gehen Hand in Hand

Wien (OTS/SPW-K) -

Das Budget der Stadt Wien für 2021 setzt seine wesentlichen Schwerpunkte darin, Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft anzukurbeln. In der größten Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg setzt die Fortschrittskoalition damit ein klares Zeichen für Jobs und Wirtschaftswachstum.

Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Rathausklubs, hebt wichtige Leitprojekte im kommenden Jahr hervor: "Wir investieren mehr als 13 Millionen Euro in die Joboffensive 50plus und helfen damit langzeitarbeitslosen Wienerinnen und Wienern über 50. Das Programm hat sich bewährt und ist besonders in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Hilfe. Auch die Arbeitsstiftungen werden um 3 Millionen Euro aufgestockt, um die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt abzufedern."

Länger laufende Projekte wie "ÖkoKauf" und "Ökobusiness" zeigen, dass die Strategie der Stadt Wien bei den Investitionsprojekten voll aufgeht, wie Taucher erklärt: "Wir sichern jährlich 35.000 Jobs mit dem ökologischen Beschaffungsprogramm "Ökokauf". Von Lebensmitteln über Büromaterial hin zu Möbeln werden möglichst umweltfreundliche Produkte vom Magistrat eingekauft und so auch das Klima geschont. Mit dem von der Stadt Wien kofinanzierten Programm "Ökobusiness" unterstützen wir Wiener Unternehmen bei der Umsetzung umweltfreundlicher Maßnahmen im Betrieb. Jeder investierte Euro dieses Programms kommt der Gesellschaft laut einer Studie mit fast 2,30 Euro zu Gute und löst weitere Investitionen in Höhe von 14,50 Euro aus. So sichern wir Jobs, kurbeln die Wirtschaft an und schützen das Klima!"

"Wir haben als Stadt Wien das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre gut genutzt. Daher konnten wir letztes Jahr sogar einen ausgeglichenen Haushalt beschließen und über 700 Millionen Euro Rücklagen aufbauen. Davon profitieren wir jetzt in der Krise. Wir können jetzt Pakete schnüren, die den Standort stärken und den Wienerinnen und Wienern helfen, gut durch und gestärkt aus der Krise zu kommen", so Taucher abschließend.

