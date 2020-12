ORF III am Mittwoch: Premiere von „Bergleben rund um den Pillersee“ und „Land der Berge“-Doppel

Außerdem: Neuproduktion „Menschen erzählen Corona“ in „treffpunkt medizin“ und „Wiener Vorlesungen“ mit Erika Freeman

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Mittwoch, dem 9. Dezember 2020, um 9.30 Uhr mit „ORF III AKTUELL“ in den Tag. Im Vorabend präsentiert „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) das VIP-Package „Dolce Vita im Gourmet-Tempel von Massimo Bottura“, das von Falstaff in Kooperation mit Massimo Bottura, Avcon Jet und LimoWien zur Verfügung gestellt wurde und im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala ersteigert werden kann: https://www.dorotheum.com/lid

Im Hauptabend beweist „Heimat Österreich“ in einer neuen Doku, dass das „Bergleben rund um den Pillersee“ (20.15 Uhr) noch so ist, wie es einst war. Denn an den traditionsreichen bäuerlichen Gepflogenheiten der bis zu 2.500 Meter hohen Tiroler Region hat sich wenig verändert. In diesem Naturidyll nahe Kitzbühel wechseln sich bewaldete Hügel mit steilen Schluchten ab, die vor allem in winterliches Weiß gehüllt ein zauberhaftes Panorama darbieten. Regisseur Christian Papke zeigt, wie sich das traditionelle Leben hier trotz touristischer Neuerungen kontinuierlich hält.

Anschließend zeigt „Land der Berge“ die beiden Dokus „Hochwinter – Zwei Hütten in den Allgäuer Bergen“ (21.05 Uhr) und „Weihnachten auf der Alm“ (21.55 Uhr).

Für die neuproduzierte Reportage „Menschen erzählen Corona“ (22.30 Uhr) hat „treffpunkt medizin“ Menschen unterschiedlicher Berufe und Schicksale vor die Kamera gebeten. Sie alle erzählen ihre ganz persönliche Corona-Geschichte – ungeschminkt, berührend, sachlich und ohne Tabus. Zum Abschluss des Abends ist die bedeutende Psychoanalytikerin Erika Freeman in den „Wiener Vorlesungen“ zu Gast, wo sie mit Markus Kupferblum über das Thema „Wunder geschehen – man weiß nur nicht wann“ (23.20 Uhr) spricht.

