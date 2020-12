AVISO: Online-Gebetsfeier "Hoffnung in der Krise" im Parlament - Uhrzeit- und TeilnehmerInnenaktualisierungen

Dienstag, 8. Dezember 2020, um 18.00 Uhr

Wien (PK) - Die Online-Gebetsfeier "Hoffnung in der Krise" am Dienstag, dem 8. Dezember, wurde auf 18.00 Uhr vorverlegt.

Vonseiten der Abgeordneten werden Gudrun Kugler, Martin Engelberg, Rebecca Kirchbaumer, Christian Ragger und Philipp Schrangl teilnehmen. Kultusministerin Susanne Raab wird per Videobotschaft Grußworte sprechen. Impulse kommen von Landeshauptfrau a.D. und Vorsitzender der Opferschutzkommission Waltraud Klasnic sowie Jugendseelsorger und Gründer der Loretto-Gemeinschaft Georg Mayr-Melnhof. Lesungen und Gebete sprechen Abgeordnete sowie folgende Vertreter verschiedener Konfessionen und Religionsgemeinschaften:

S.Em. Christoph Kardinal Schönborn, Erzbischof von Wien, Bischof Michael Chalupka, Evangelische Kirche A.B. in Österreich, Oberrabbiner Jaron Engelmayer, Israelitische Kultusgemeinde Wien, S.E. Bischof Andrej Cilerdzic, Serbisch-orthodoxe Diözese für Österreich, die Schweiz und Italien, S.E. Bischof Anba Gabriel, Koptisch-Orthodoxe Kirche in Österreich, Reinhard Kummer, Vorsitzender der Freikirchen in Österreich, S.Em. Erzbischof Arsenios Kardamakis, Griechisch-orthodoxer Metropolit von Austria sowie Generalvikar Yuriy Kolasa, Ordinariat für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen.

Die Gebete der Kirchenvertreter und Religionsvertreter werden per Videoeinspielung erfolgen.

Die Teilnahme an der Gebetsfeier ist online möglich unter www.parlament.gv.at/MEDIA/. Der Termin ist nicht medienöffentlich. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl