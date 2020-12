SPÖ Kärnten trauert um Altbürgermeister Franz Jamnig

Der ehemalige Bürgermeister von Spittal und verdiente Kommunal- und Landespolitiker ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Die Partei zeigt sich tief betroffen.

Klagenfurt (OTS) - Franz Jamnig, Ehrenring-Träger der Stadt Spittal, bekleidete das Amt des Stadtchefs von 1978 bis 1983. Davor war er elf Jahre als Vizebürgermeister und 27 Jahre im Gemeinderat tätig. 13 Jahre lang war Jamnig darüber hinaus Abgeordneter des Kärntner Landtages.



„Angenehm im Umgang, verständig, aufrichtig aber auch kompromisslos ehrlich - Franz Jamnig war und bleibt ein Maßstab politischer Haltung und Kommunikation. Gerade in der Politik spricht man gerne und schnell von Handschlagqualitäten - bei viel zu vielen ist dieses Attribut mehr Marketing als Wahrheit - nicht bei Franz Jamnig. Man konnte sich immer auf sein Wort verlassen,“ so SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender Peter Kaiser.



Jamnig begann seine berufliche Laufbahn als Viertelputzer bei der Stadtgemeinde Spittal, anschließend war er bei der Kelag als Leiter der Stromverrechnung im Bezirk Spittal tätig.



„Als Bürgermeister konnte er wegweisende Projekte verwirklichen, die die Stadt Spittal bis heute prägen. Wir verlieren mit ihm eine starke Stimme für Land und Menschen, wir erinnern uns an einen Politiker des Respekts und der Verständigung“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.



Die SPÖ Kärnten spricht seiner Familie ihr tief empfundenes Beileid aus und bedauert ihren Verlust. „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie", so Kaiser und Sucher.



(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.