NEOS fordern Teststrategie und klare Pläne für das Offenhalten der Schulen

Martina Künsberg Sarre: „Die Massentestung ist nur eine Momentaufnahme, es braucht endlich eine klare Teststrategie für Schulen und Kindergärten.“

Wien (OTS) - „Ich bin froh, dass zumindest in den Pflichtschulen wieder Unterricht stattfindet. Was es jetzt braucht, ist endlich eine klare Teststrategie für die Pädagoginnen und Pädagogen“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre heute anlässlich des Endes des harten Lockdowns. Die Massentests für das Personal von Schulen und Kindergärten sieht Künsberg Sarre als ersten Schritt: „Ich bin froh, dass so viele Pädagoginnen und Pädagogen an den Tests teilgenommen haben und so rund 300 positive Personen bei den Tests ausfindig gemacht werden konnten. Damit können Infektionsketten unterbrochen werden. Die Testungen dürfen keine einmalige PR-Geschichte bleiben, dieser Massentest ist nur eine Momentaufnahme. Wichtig ist vor allem auch, was mit den Ergebnissen gemacht wird und welche Schlussfolgerungen die Bundesregierung daraus zieht.“



Erfreut zeigt sich die NEOS-Bildungssprecherin über die Umsetzung von Maßnahmen, die NEOS bereits vor dem zweiten Lockdown gefordert haben: „Ich hoffe, dass nun alle Schulen endlich mit ausreichend Masken für die Lehrkräfte ausgestattet sind! Auch die NEOS-Forderung auf andere Räumlichkeiten auszuweichen, wurde endlich aufgenommen. Jetzt braucht es aber auch gut überlegte Maßnahmen, damit auch die Oberstufe nach Weihnachten wieder Unterricht vor Ort haben kann.“



