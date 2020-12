Tanja Graf entsetzt über Pro-Atomkraftaussagen von Meinl-Reisinger und Androsch

ÖVP-Energiesprecherin: Atomkraft kann niemals eine taugliche Alternative für mehr Klimaschutz sein

Wien (OTS) - Atomkraft darf in Europa keinen Platz haben, zeigte sich heute, Montag, die Energiesprecherin der Neuen Volkspartei Abg. Tanja Graf entsetzt über das Doppelinterview des ehemaligen SPÖ-Politikers Hannes Androsch und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im aktuellen "Trend". Laut dem Interview hält Meinl-Reisinger den "sehr raschen Atom-Ausstieg in Deutschland für einen Fehler". Und Androsch erklärt: Dass "die Schweiz um so viel besser dasteht, ist auch auf ihre fünf Atomkraftwerke zurückzuführen". Er ist sogar überzeugt, dass "neue Atomkraft-Technologien dazu beitragen könnten, den Planeten vor dem Umkippen zu schützen".

"Atomkraft kann niemals eine taugliche Alternative für mehr Klimaschutz sein", so Graf weiter. "Aber während wir gegen Bedrohung der österreichischen Bevölkerung durch grenznahe Atomraftwerke konsequent auftreten, tätigt die Klubchefin der Neos hier Aussagen pro Atomenergie."

"Unser Land arbeitet konsequent an einer Energieversorgung ohne Atomenergie", so Graf weiter. Der Weg in die Zukunft müsse in erneuerbarer Energie und Energieeffizienz liegen, das sei zugleich die beste Maßnahme gegen Atomkraft, unterstrich die Abgeordnete.

"Wir brauchen in Österreich einen parteiübergreifenden nationalen Schulterschluss, aber niemanden, der sich für Atomkraft als Lösungsansatz für die Klimakrise stark macht", schloss die Energiesprecherin. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at