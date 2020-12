Covid-Massentests: Bürgermeister Ludwig und Bundeskanzler Kurz ließen sich in Messe testen

Ab sofort keine Anmeldung für Test in der Messe Wien notwendig

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Bundeskanzler Sebastian Kurz haben sich heute, Montag, bei der Teststation in der Messe Wien im 2. Bezirk auf Covid-19 testen lassen. Seit vergangenem Freitag können sich alle Wienerinnen und Wiener im Rahmen der Corona-Massentests bei den Teststraßen in der Messe Wien, in der Stadthalle und in der Marx Halle auf eine Corona-Infektion untersuchen lassen. Bis zu 150.000 Testungen pro Tag sind an den Standorten möglich. Ab sofort ist keine Anmeldung für einen Test in der Messe Wien notwendig, kündigte der Bürgermeister an. Bei den anderen Standorten für die Massen-Testungen braucht es weiterhin eine Voranmeldung.

"Wien setzt schon seit dem Beginn der Pandemie auf eine strikte Teststrategie mit Contact Tracing - also der Ausforschung und Nachverfolgung von Infektionsketten. So haben wir es geschafft, die kritische Infrastruktur in Wien zu erhalten und Infektionsketten zu unterbrechen", sagte Bürgermeister Ludwig. Teil der Teststrategie der Stadt seien auch Innovationen bei den Testverfahren selbst: etwa der Wiener Gurgeltest, „der unter anderem im Biocenter Vienna entwickelt wurde und auf der ganzen Welt für Furore gesorgt hat“.

Ludwig: Keine Anmeldung für Tests in der Messe Wien notwendig

Seit dem Beginn der Pandemie hat Wien bereits mehr als 870.000 Testungen durchgeführt, allein im November waren es 192.000. "Wien hat deshalb das Angebot des Bundes dankend angenommen, Massentests zu organisieren. Damit noch mehr Wienerinnen und Wiener daran teilnehmen und es keine Hürden gibt, ist die Anmeldung zu den Tests in der Messe im zweiten Bezirk ab sofort nicht mehr notwendig. Sie können auch ohne Anmeldung kommen", sagte der Bürgermeister.

Kurz: "Besser halbe Stunde bei Test als Wochen im Lockdown"

Bundeskanzler Sebastian Kurz lobte die Organisation der Massentests in der Stadt. "Es ist beeindruckend, wie gut die Organisation funktioniert. Das Abhalten von Massentests stellt vor allem Ballungsräume vor große Herausforderungen." Wien meistere diese mit Bravour, so der Bundeskanzler. "Innerhalb einer halben Stunde ist alles erledigt", sagte der Kanzler. Er forderte die Wienerinnen und Wiener genauso wie die Österreicherinnen und Österreicher in den Bundesländern auf, an den Massen-Testungen teilzunehmen: "Sie können einen Beitrag dazu leisten, Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Es ist besser eine halbe Stunde Zeit für den Test aufzuwenden, statt weitere Wochen im Lockdown zu verbringen", sagte Kurz.

Seit dem Beginn der Tests haben sich in Wien stand Montag bereits 65.510 Personen testen lassen, bundesweit waren es rund 500.000 an den ersten beiden Tagen. Heute, Montag, waren in Wien bereits mehr als 16.000 Personen zum Test angemeldet. Zum Einsatz kommt ein Antigen-Test, der schon nach 15 Minuten ein Ergebnis liefert. Da Antigen-Tests eine niedrigere Trefferquote haben als PCR-Tests, werden positive Testbefunde von der Stadt Wien mit einem Wiener Gurgeltest gegengecheckt - dabei kommt der PCR-Test zum Einsatz.

Die Massentests in Wien laufen noch bis 13. Dezember. Die Test-Locations in der Messe Wien, in der Stadthalle und in der Marx Halle haben täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Voraussetzung für eine Testung in der Marx Halle bzw. in der Stadthalle ist eine Anmeldung. Zu dem Test - egal wo - sind ein Ausweis und die Anmelde-Bestätigung mitzubringen. Die Anmeldung erfolgt über www.oesterreich-testet.at oder www.wien.gv.at/covid-massentests. Für eine Testung in der Messe Wien ist lediglich ein Ausweis notwendig, die Anmeldung entfällt.

