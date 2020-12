Toto: Sechsfachjackpot – 220.000 Euro warten

Niederösterreicher knackt Zwölfer Jackpot und gewinnt 25.500 Euro

Wien (OTS) - Von den fünf Jackpots, die es in der Toto Runde 49B zu knacken galt, haben vier allen Angriffen standgehalten. Darunter – zum bereits sechsten Mal in Folge – auch jener beim Dreizehner, und so geht es in der nächsten Runde um einen Sechsfachjackpot mit rund 220.000 Euro.

Der Jackpot beim Zwölfer wurde gewonnen, einem Niederösterreicher ist es als einzigem geglückt, zwölf Spiele richtig zu tippen und damit den Pot mit rund 25.500 Euro im Alleingang zu leeren. Dank des Systems 670 verzeichnete er noch sieben Elfer, 21 Zehner und viermal den 5er-Bonus zusätzlich, was seinen Gesamtgewinn auf mehr als 27.400 Euro erhöhte. Gescheitert ist er übrigens an Spiel 17 (Unentschieden zwischen Granada und Huesca).

Unberührt blieben auch die beiden Jackpots im ersten und im zweiten Rang der Torwette, und damit auch jener beim Hattrick.

Annahmeschluss für die Runde 50A ist am Dienstag um 18:45 Uhr.

Quoten der Toto Runde 49B

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 200.459,28 – 220.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 25.500,40 18 Elfer zu je EUR 166,00 170 Zehner zu je EUR 35,10 403 5er Bonus zu je EUR 6,10

Der richtige Tipp: 2 2 1 X 2 / 2 X X 1 E1 2 2 E1 E2 X 2 X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 15.643,68 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.740,61 Torwette 3. Rang: 11 zu je EUR 88,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 139.488,23

Torwette-Resultate: 0:+ 0:+ +:1 2:2 1:2

