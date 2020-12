Lotto: Jackpot – 1,5 Millionen Euro warten

Wiener und win2day-User knackten Joker Jackpot

Wien (OTS) - Die Zutaten für die „sechs Richtigen“ am vergangenen Sonntag waren ausschließlich die Ziffern 0, 1, 2 und 4, und diese Eigenwilligkeit hat zu einem Jackpot geführt. Es gab also keinen Sechser, und damit warten bei der Ziehung am Mittwoch rund 1,5 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils knapp 55.000 Euro. Ein Burgenländer war dabei mit einem Quicktipp erfolgreich, ein Kärntner kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Auch LottoPlus endete am Sonntag ohne Sechser. Die Gewinnsumme kam den 71 Gewinnern eines Fünfers zugute, was deren Gewinn auf jeweils rund 4.400 Euro erhöhte. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um einen Jackpot, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Wiener und ein win2day-User erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils rund 252.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Dezember 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 798.355,74 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 54.886,90 99 Fünfer zu je EUR 1.209,60 277 Vierer+ZZ zu je EUR 129,60 4.698 Vierer zu je EUR 42,40 7.193 Dreier+ZZ zu je EUR 12,40 73.711 Dreier zu je EUR 4,90 210.526 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 10 12 20 40 41 Zusatzzahl 2

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Dezember 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 71 Fünfer zu je EUR 4.392,40 3.011 Vierer zu je EUR 17,50 46.684 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 5 12 19 29 35

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. Dezember 2020

2 Joker EUR 251.531,40 18 mal EUR 8.800,00 120 mal EUR 880,00 1.240 mal EUR 88,00 13.056 mal EUR 8,00 131.131 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 9 1 7 5 1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at