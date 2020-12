SPÖ-Wohnbausprecherin Becher kündigt Abänderung zur gesetzlichen Mietstundung an

Wien (OTS/SK) - Die von Justizministerin Alma Zadic fixierte Fristverlängerung bis Ende März für die Zahlungen von Mietrückständen aus dem Frühjahr gehe am Problem vorbei. Es brauche ein Aussetzen dieser Rückzahlung die jedoch in eine wohnpolitische Gesamtlösung münden müsse, sagt SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher. "Wer jetzt den Mietrückstand nicht finanzieren kann, wird auch im Frühjahr keine wundersame Geldvermehrung erfahren. Die Rückzahlung drei Monate später vorzuschreiben ist so gönnerhaft wie wirkungslos." ****

Anstelle der Verlegung der Rückzahlungsfrist von Dezember 2020 auf März 2021 fordert Becher ein Aussetzen der Rückzahlung bis Juni 2021. Einen diesbezüglichen Abänderungsantrag wird Becher bei der Sitzung des Nationalrats am Donnerstag einbringen. Danach müsse es zu einer garantierten Saldierung offener Mietrückstände kommen, bei Bedarf durch einen Fonds.

Dafür dient die Einrichtung eines "Sicher-Wohnen-Fonds" nach dem Modell der Mietervereinigung, zur Begleichung von Betriebskosten durch die öffentliche Hand, sowie der Einrichtung eines Mietenentfall-Fonds, der solidarisch durch die VermieterInnen selbst gespeist wird.

Zu den Maßnahmen die laut Becher bis Juni 2021 stehen sollen zählen überdies die Verdoppelung der Wohnbaufördermittel für die Bundesländer durch den Bund sowie die Errichtung von 150.000 Sozialwohnungen durch den Bund mittels Gratis-Krediten der Europäischen Investitionsbank. Becher: "Das Weiterwursteln der Bundesregierung muss ein Ende haben. Der Wohnungsmarkt muss gegen die Folgen der Corona-Krise geimpft werden." (Schluss) up/wf

