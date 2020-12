Hammerschmid zu PädagogInnentestungen: Vorbildhafte Teilnahme

Testwiederholungen und Corona-Heimtests dringend notwendig, um auch langfristig den Präsenzunterricht zu sichern

Wien (OTS/SK) - Sonja Hammerschmid bedankt sich bei den PädagogInnen in den elementarpädagogischen Einrichtungen und Schulen für ihre vorbildhafte Teilnahme an den Testungen über das Wochenende: „Die breite Teilnahme von PädagogInnen zeigt, dass das Verantwortungsbewusstsein dieser Berufsgruppe enorm hoch ist. Ich möchte mich bei allen ElementarpädagogInnen und LehrerInnen bedanken, die das Angebot wahrgenommen haben.“ Die Teilnahmezahlen zeigen laut Hammerschmid auch, dass PädagogInnen natürlich Klarheit darüber haben wollen, ob sie infektiös sind oder nicht. „Daher müssen wir Testungen dringend wiederholen, um auch langfristig den Präsenzunterricht an den Schulen zu sichern und die Kindergärten offen zu halten. Die von Minister Faßmann angekündigten anlassbezogenen Tests bei Verdachtsfällen, sind hierfür leider nicht ausreichend“, sagt die SPÖ-Bildungssprecherin. ****

Die SPÖ fordert seit Wochen, die PädagogInnen zumindest einmal die Woche zu testen. Der Vorschlag von Pamela Rendi-Wagner, in Zukunft die neuartigen Corona-Heimtests zu verwenden, wäre eine enorme Erleichterung: „Wenn sich die PädagogInnen und auch die SchülerInnen mit dieser neuen Testmethode zwei Mal wöchentlich testen können, sind wir nicht mehr von den Kapazitäten des Bundeheers und der Organisation von Massentests abhängig. Durch die Corona-Heimtests wäre ein normaler Schulbetrieb in unmittelbarer Griffweite“, so die Abgeordnete. Diese neue Testmöglichkeit, die für Laien sehr einfach anzuwenden ist, steht kurz vor der Zulassung und würde bereits vor der Impfung wieder eine gewisse Normalität in den Schulalltag bringen.

Weiters fordert Hammerschmid, dass nach den Weihnachtsferien die SchülerInnen der Oberstufen endlich wieder zurück in den Präsenzunterricht dürfen. „Es ist höchste Zeit, dass diese SchülerInnen wieder in die Schule können. Die Jugendlichen hatten seit März lediglich zehn Wochen Präsenzunterricht – das ist einfach viel zu wenig.“ (Schluss) ar/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at