Neu zur Weihnachtszeit: Bio-Honig aus dem Hause Almdudler und Mischen Possible Winterbox

Wien (OTS) - " Für alle Almdudler Fans, die noch auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk sind oder sich selbst in der Adventszeit eine Freude machen wollen, haben wir uns zwei winterliche Überraschungen einfallen lassen. Ab sofort ist der köstliche Bio-Honig vom Dach des Almdudler Hauses, auf dem zwei fleißige Bienenvölker angesiedelt sind, in unserem Onlineshop shop.almdudler.com erhältlich “, so Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler, und kündigt gleichzeitig ein weiteres neues Weihnachtsspecial an: „ Ab Mittwoch, den 9.12., gibt es dann auch eine exklusive Mischen Possible Winterbox in limitierter Auflage in unserem Onlineshop, mit der die Winterabende daheim etwas ‚dudeliger‘ und noch gemütlicher werden. “

Bei den Almdudler Mischen Possible Rezepten trifft der vertraute Geschmack von Almdudler Original auf verschiedene winterliche Zutaten. Gemeinsam entstehen kreative Drink-Kreationen, die Erinnerungen an den Genuss von Almdudler Original neu interpretieren und an kalten Wintertagen für wohlige Wärme und ‚dudelige‘ Abwechslung sorgen.

Bio-Honig direkt vom Dach des Almdudler Hauses

Egal ob als Zusatznote für die Weihnachtsbäckerei, zur natürlichen Süße heißer Drinks oder einfach pur zum Löffeln – der süße Bio-Honig schmeckt bei jeder Gelegenheit. Dabei hat der Bio-Honig aus Grinzing eine ganz besondere Geschichte: Zwei Bienenvölker haben sich auf der Dachterrasse des Almdudler Hauses angesiedelt. Sie produzieren dort fleißig Honig, der dann in die Gläser des Almdudler Bio-Honigs gefüllt wird. Die Bienenvölker fühlen sich in luftiger Höhe ihrer Bienenstöcke und der Umgebung des 19. Wiener Bezirkes sichtlich wohl. Betreut werden sie professionell vom Wiener Imker Thomas Zelenka. Ab heute ist der Almdudler Bio-Honig in 240g-Gläsern im Almdudler Onlineshop shop.almdudler.com erhältlich, so lange der Vorrat reicht – schnell sein lohnt sich also!



Mischen Possible Winterbox für heiße Drinks an kalten Tagen

Wer sich in der kalten Jahreszeit gerne mit heißen Getränken wärmt, der findet in der limitierten Mischen Possible Winterbox genau die richtigen Goodies. Das Package besteht aus einem trendigen Almdudler Glühdudler-Häferl, dem Mischen Possible-Booklet mit Rezepten für heiße Drinks an kalten Wintertagen, einer Flasche Almdudler Skiwasser Sirup, zwei Flaschen Almdudler Original Winteredition, den kultigen Haribo Almdudler Gummipärchen® und - um an kalten Tagen die Füße warm zu halten - gibt es zusätzlich noch eine kuschelige Almdudler Fleecedecke. Die Zubereitung der Mischen Possible Drinks kann natürlich auch ohne Alkohol erfolgen – das geschmackliche Dudelerlebnis bleibt davon unberührt!

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.



Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com

