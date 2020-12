Bio-Produkt des Jahres 2020/21: GewinnerInnen gekürt

Fachjury prämiert acht Bio-Produkte, darunter drei in BIO AUSTRIA zertifizierter Qualität

Die Auszeichnung Bio-Produkt des Jahres wird von der Messe Wieselburg GmbH (Veranstalter der Fachmesse bio-ÖSTERREICH) in Zusammenarbeit mit dem Fachmagazin BIORAMA und der Organisation BIO AUSTRIA vergeben.

Eine sechsköpfige Fachjury unter dem Vorsitz von Thomas Weber, Herausgeber von BIORAMA, bewertete knapp 60 Produkte anonym und mindestens zweimal unabhängig voneinander nach folgenden Kriterien: Innovation, Verpackung/Design, Nachhaltigkeit und Geschmack bzw. Spaßfaktor. Voraussetzung für die Einreichung eines Produkts ist deren Herstellung gemäß EU-Bio-Verordnung.

In der Kategorie Retail &Big Brand, der Kategorie für größere Lebensmittel- und Handelsunternehmen, überzeugte das Bio-Kirschkernöl von Fandler, einem BIO AUSTIA Partner. Statt, wie üblich, die nach der Produktion von Marmeladen, Säften etc. übriggebliebenen Kerne zu entsorgen, verarbeitet die steirische Bio-Mühle diese zu köstlichen Bio-Ölen weiter. Möglich macht das eine vom niederösterreichischen Start-Up Kern Tec entwickelte Technologie. Bio-Produkt des Jahres ist das, so Juror Jürgen Undeutsch, nach fruchtigem Amaretto riechende und sanft nach Marzipan und Kirsche schmeckende Bio-Kirschkernöl, das sich in einer außergewöhnlichen Flasche präsentiert.

In der Kategorie Farm&Craft für Produkte bäuerlicher Betriebe und Manufakturen gewann die Bio-Wiesenblumenseife der Therme Blumau. In der Hundertwassertherme legt man viel Wert auf Regionalität und Handwerk, deshalb arbeitet das Unternehmen auch mit umliegenden Höfen und Manufakturen zusammen. Als 2018 Barbara Freyberger ihre Seifen-Manufaktur schließen wollte, übernahm die Therme, ebenfalls BIO AUSTIA Partner, die Manufaktur und stellt seitdem herrliche Bio-Seifen her. Ringelblumen und Salbei vom thermeneigenen Acker werden mit den Ölen von Rosmarin, Pfefferminze, Lavendel, Kakaobutter und weiteren Bio-Zutaten zu der herrlich schäumenden Bio-Wildblumenseife, die nun zum Bio-Produkt des Jahres gekürt wurde.

In der Kategorie Bio-Garten begeisterte das BIO AUSTRIA-zertifizierte Wildblumenpaket von Samen Maier die Juroren. „Das Überzeugende: Mit wenig Aufwand bereitet einem das Wildblumenpaket das ganze Jahr über Freude, und ich schaffe wertvollen Lebensraum für Insekten und Lebewesen“, so BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann. Das Geheimnis ist ein Komplettpaket von 25 äußerst pflegeleichten bio-zertifizierten Wildpflanzen und eine Bio-Saatmischung für insgesamt 2-3 m2 Gartenfläche.

Pedacola ist Sieger in der Kategorie Getränke. Peter Leitner ist mit seinem Sirup aus „Colakraut“, Minze, österreichischem Rübenzucker und einem Hauch echter Vanille eine ernstzunehmende Alternative zu Coca Cola gelungen. Ohne Koffein eignet es sich für Kindergetränke und alkoholfreie Mixgetränke ebenso wie für Hochprozentiges und schmeckt laut Jury „verboten gut“.



Die Bruderhahn-Gerichte vom Biohof Tretter in BIO AUSTRIA zertifizierter Qualität überzeugten die Jury in der Sonderkategorie Farm&Craft Oberösterreich. Dem Bio-Pionier Erwin Tretter aus Schlierbach liegt Tierwohl besonders am Herzen, deshalb begann er schon früh, die Brüder seiner Legehennen aufzuziehen. Tiergerechte Produktion, höchste Qualität und die Verarbeitung des ganzen Tieres finden im köstlich milden Bio-Paprikahuhn, der ebenfalls milden Bio-Bruderhahn-Bolognesesauce und dem würzigen Bio-Coq au Vin ihre Vollendung.

Gewinner in der Sonderkategorie Farm&Craft Niederösterreich sind die Bio-Erdnüsse von BIO AUSTRIA Mitglied Roman Romstorfer aus dem Weinviertel. Gemeinsam mit Karina Prüster experimentierte er so lange, bis die subtropischen Pflanzen sich auch in unseren Breitengraden wohlfühlten. Durch eine Kooperation mit Ja! Natürlich sind zwei der angebauten Erdnuss-Sorten saisonal im Einzelhandel erhältlich: die orangen „Runner“ und die rötlichen „Spanish Valencia“.

In der Sonderkategorie Kochen & Backen zeigten sich die Juroren beeindruckt vom Ätherischen Gewürzöl von Sonnentor mit integrierter Pipette für das Verfeinern von Keksen oder Punsch. „Viele Backzutaten brauchen wir nur einmal im Jahr – zur Vorweihnachtszeit. Dieses Gewürzöl vereint die Geschmacksvielfalt als Essenz in einer Flasche.“, begründet BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann die Entscheidung.

Und last but not least gibt es einen Gewinner in der Sonderkategorie BIO AUSTRIA, in der nur Produkte zugelassen waren, die den BIO AUSTRIA Qualitätskriterien entsprechen. Gewinnerprodukt ist die Gaia - Sellerie Smoothie Soup von Purora. Ein Convenience-Produkt, das mit seinem nachhaltigen Konzept für Zustimmung sorgte. Das Start-up aus dem oberösterreichischen Raab liefert frische, vorgeschnittene und gewürzte Zutaten im Portionsglas, die durch einen Thermo Twist Mixer innerhalb weniger Minuten zu wohlschmeckenden Smoothies oder Suppen wie die Gaia gemixt werden. Ideal für die kleine Büroküche. „So sexy“, meint Juror Reingard Gessl, „war Sellerie noch nie“.

