Einladung zur Virtuellen Pressekonferenz, 07.12.2020, 14:00 Uhr: Vorstellung des „Ordensklinikums Innviertel Holding GmbH“

Wien (OTS) - Die TAU.GRUPPE Holding der Franziskanerinnen von Vöcklabruck und die Vinzenz Gruppe werden ihre beiden Krankenhäuser St. Josef Braunau und BHS-Ried in eine gemeinsame Gesellschaft einbringen. Diese gemeinsame Gesellschaft wird den Namen „Ordensklinikum Innviertel Holding GmbH“ tragen. Durch diesen Schritt wird die Entwicklung der medizinischen Qualität in der Patientenversorgung im Innviertel sichergestellt und vorangetrieben. Innerhalb der beiden Krankenhäuser sind über 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, gemeinsam verfügen sie über mehr als 812 Spitalsbetten.

Im Rahmen der virtuellen Pressekonferenz möchten wir Ihnen das Projekt und die nächsten Schritte präsentieren.

Ihre Gesprächspartner:

Sr. Angelika Garstenauer,

Generaloberin Franziskanerinnen von Vöcklabruck

Generaloberin Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul

Geschäftsführer der TAU.GRUPPE.VÖCKLABRUCK Holding der Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH

Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe

Geschäftsführer der TAU Gruppe und des Krankenhauses St. Josef in Braunau

Geschäftsführer des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried

Datum: 07.12.2020

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Hinweis für Medienvertreter/Innen : Eine Teilnahme an dieser Pressekonferenz ist für Kamerateams sowie Fotograf/innen nach vorheriger Akkreditierung per E-Mail an karl.abentheuer @ vinzenzgruppe.at möglich. Eine Teilnahme für Journalistinnen und Journalisten ist bevorzugt online möglich.

Bitte schalten Sie sich unter folgendem Link zu:

https://www.b-rocks.at/pressekonferenz/

