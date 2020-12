Arnoldner/Hungerländer ad Transparenz-Desaster: Neos-Stadtrat Wiederkehr verweigert notwendige Informationen

Unglaubliche Intransparenz in Wiederkehr-Ausschuss – Neue Volkspartei Wien stimmt bis auf weiteres gegen alle Einzelförderungen

Wien (OTS) - „Was wir heute erlebt haben, ist ein unfassbarer Skandal: Stadtrat Wiederkehr verweigert notwendige Informationen und unterschlägt der Öffentlichkeit und der Opposition wichtige Zahlen. Damit verursachen die Wiener Neos ein unglaubliches Transparenz-Desaster“, erklären Stadträtin Bernadette Arnoldner und Gemeinderätin Caroline Hungerländer nach dem heutigen Ausschuss für Bildung und Jugend.

Die neue Volkspartei Wien stimmt als Reaktion auf dieses Transparenz-Desaster bis auf weiteres den betroffenen Förderansuchen nicht zu. Hintergrund ist, dass die Stadt Wien in Ausschussakten die bisher übliche Offenlegung von Tätigkeitsberichten und Finanzierungskonzepten verweigert. Die Ausschussarbeit wird damit schwieriger und intransparenter. „Gerade in dem Ausschuss, in dem Neos-Stadtrat Wiederkehr inhaltlich zuständig ist, fehlen Tätigkeitsberichte und Finanzierungskonzepte. Die Mandatare müssen somit Akten beschließen, bei denen Details und Zahlungsströme fehlen. Das ist grotesk“, kritisiert Caroline Hungerländer, stv. Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Jugend. „Die Stadt Wien war noch nie für umfassende Transparenz bekannt. Aber vor den Neos in der Stadtregierung war unsere Stadt definitiv transparenter.“ Neos-Chef Wiederkehr hat auf Grund der massiven Kritik der Volkspartei im Ausschuss angekündigt, die offenen Finanzierungskonzepte bis zur Sitzung des Gemeinderates nachzureichen. „Wir werden die Neos wie auch bisher an ihren Taten messen“, so Hungerländer.

Konkret enthielten 54 Förderansuchen in der Höhe von mehr als 23 Millionen Euro erstmals kein Finanzierungskonzept. Zum Beispiel soll beim Verein „Kulturzentrum Spittelberg“, der als Trägerorganisation des Amerlinghauses fungiert, eine Förderung in Höhe von mehr als 260.000 Euro völlig intransparent vergeben werden. „Soll das die neue Transparenz der Stadtregierung sein? Die Stadt Wien hat leider schon immer wenig auf Transparenz gesetzt – aber die Neos haben zahlreiche Versprechen dazu gemacht, die sie nun schon wieder brechen“, so Stadträtin Bernadette Arnoldner. Dass Christoph Wiederkehr gerade im Bereich Transparenz, der für die Neos früher wichtig war, nun dieses Desaster verursacht, sei unbegreiflich und bedenklich. „Wir fordern die Stadtregierung auf, dieses Transparenz-Desaster sofort zu beenden und alle notwendigen Unterlagen zur Beurteilung vorzulegen!“

