110.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 7. DEZEMBER 2020, 22.45 UHR BEACHTEN!

Wien (OTS) - Promis quizzen für den guten Zweck! Am Montag, dem 7. Dezember 2020, erspielen Hubert von Goisern, Gery Seidl, Fanny Stapf und Martina Poel um 20.15 Uhr in ORF 2 bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ insgesamt 110.000 Euro für „Licht ins Dunkel“. Die erspielten Gewinne werden von Meine Trafiken, Gewista und Feibra zur Verfügung gestellt.

Mit Staatsbankett, Sport, einem Literaturklassiker und Zeitdokumenten zu 110.000 Euro

Hubert von Goisern steuerte mit Hilfe des 50:50-Jokers und der richtigen Antwort B auf die 12. Frage (Sepak Takraw ist eine Mischung aus ...? A: Paprika und Tomate, B: Fußball und Volleyball, C: Hindi, Thai, Japanisch, D: Rumba, Samba, Mambo) 25.000 Euro zu diesem Resultat bei.

Fanny Stapf sicherte mit Unterstützung des 50:50- und des Telefonjokers 25.000 Euro mit der richtigen Antwort C auf die 12. Frage (Ein Literaturklassiker hat in der aktuellen deutschen Übersetzung einen Buchstaben verloren und heißt nun „...“? A:

Gullivers Reise, B: Herr der Fliege, C: Vom Wind verweht, D: Mob Dick).

Martina Poel sorgte mit der richtigen Antwort A auf die 12. Frage für weitere 25.000 Euro für den guten Zweck (Zeitdokumente des täglichen Lebens, wie Urkunden, Münzen, eine CD und ein Handy, findet man beim Stephansdom in der ...? A: vergoldeten Turmkugel, B: steinernen Bischofsgruft, C: silbernen Orgelpfeife, D: marmornen Domkanzel).

Gery Seidl erspielte mit Hilfe des 50:50- und des Telefonjokers 35.000 Euro. Er wusste die richtige Antwort A auf die 13. Frage (Wer sorgte 1992 für Aufregung, als er sich beim Staatsbankett in den Schoß des japanischen Premierministers übergab? A: George H. W. Bush, B: Boris Jelzin, C: François Mitterrand, D: Helmut Kohl).

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow“ umfasste der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reichte wie bei allen Promi-Ausgaben bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: (Gewinnstufe) 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage10: (Gewinnstufe) 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro – Martina Poel, Fanny Stapf und Hubert von Goisern

Frage 13: 35.000 Euro – Gery Seidl

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro

