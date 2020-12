SJ-Stich: „Einkaufszentren öffnen. Tausende Schüler*innen müssen weiter zuhause bleiben. Das ist ein Skandal!”

Sozialistische Jugend kritisiert Prioritätensetzung der schwarz-grünen Bundesregierung.

Wien (OTS) - Ab heute strömen wieder tausende Menschen in die Einkaufszentren des Landes. In wenigen Wochen sperren sogar die Skilifte wieder auf. Gleichzeitig befinden sich aber Schüler*innen in der Oberstufe noch immer im Distance-Learning. „ Diese Prioritätensetzung der Bundesregierung ist ein Skandal ”, kritisiert Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ).

Laut Stich hatte die Bundesregierung im Sommer mehr als genug Zeit, die Digitalisierung in der Schule voranzutreiben und Konzepte auszuarbeiten, wie eine sichere Lernumgebung in den Schulen für alle Schüler*innen aussehen könnte. „Das ist nicht passiert. Offensichtlich ist es wichtiger, Handelsketten und Skiliftkaiser zufrieden zu stellen. Wie viel hätten Schüler*innen wohl spenden müssen, um dieselbe Sonderbehandlung zu bekommen? “, fragt Stich.

„ Kanzler Kurz und der grüne Regierungspartner arbeiten munter weiter an einer verlorenen Generation, die in ihrer Schulzeit nicht ausreichend unterrichtet werden konnte. Die aktuelle Situation ist ein Schlag ins Gesicht von tausenden Oberstufen-Schuler*innen, die sich seit März von massiven Einschränkungen betroffen sind”, sagt Stich abschließend.

