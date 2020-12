Neumarkt/Ybbs: Generalsanierung der Brücke über den Moosbach abgeschlossen

LR Schleritzko: Bauaufträge sichern und schaffen Arbeitsplätze

St. Pölten (OTS) - Zwischen den Ortsteilen Ströblitz und Wolfsberg im Gemeindegebiet von Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) wurde die Brücke über den Moosbach im Zuge der Landesstraße L 6146 generalsaniert. „Neben der Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen und Brücken ist es mir auch ein Anliegen, die heimische Wirtschaft mit Aufträgen, wie diesem hier in Neumarkt an der Ybbs, zu stärken“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Generalsanierung der Moosbachbrücke wurde unter Totalsperre der L 6146 ausgeführt. Nach Abbruch der Asphaltschichten, des Schutzestrichs und der Isolierung sowie auch der Randbalken und des Tragwerks erfolgte noch der Abbruch von den älteren Teilen des Widerlagers samt Fundamenten. Weiters wurden auch noch die Flügelmauern abgebrochen. Anschließend wurden die Fundamente, Flügel, Widerlager, eine neue Auflagerbank und ein neues Tragwerk errichtet und mit der Wiederherstellung der Isolierung und des Randbalkens sowie der Montage des neuen Geländers und der neuen Leitschienen konnte die Generalsanierung abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten wurden in einem Zeitraum von rund zwei Monaten von der Firma Anton Traunfellner aus Scheibbs ausgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 207.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Bei einer laufenden Überprüfung wurde festgestellt, dass dieses Brückenobjekt Schäden an Randbalken, Geländer, Abdichtungen, Entwässerungseinrichtungen und Widerlager aufweist. Um weitere Schäden zu vermeiden und alle Sicherheitseinrichtungen auf den heutigen Stand zu heben, hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, das rund 15 Meter lange Brückenobjekt einer Generalsanierung zu unterziehen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

