JKU Corona Update: Die liberale Gesellschaft in der Pandemie (Onlinediskussion am 7.12. um 12.00 Uhr)

Linz (OTS) - Wie viele individuelle Rechte können oder müssen wir einschränken, wenn wir als Gemeinschaft erfolgreich sein wollen? Im Livestream unter https://www.youtube.com/watch?v=OmFwBdrb_gk&feature=youtu.be



Die Pandemie stellt unsere gesamte Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Wie viele individuelle Rechte können oder müssen wir einschränken, wenn wir als Gemeinschaft erfolgreich sein wollen? Oder stehen unsere Vorstellungen von liberaler Gesellschaft der Pandemiebekämpfung gehörig im Weg? Diese und viele andere Fragen um die Themen App-(Pflicht?), Test-(Pflicht?) und Impf(pflicht?) diskutieren Rektor Meinhard Lukas, Irmgard Griss, Johann Bacher und Julian Reiss im JKU Corona Update.

An den freiwilligen Massentests in Österreich nimmt, so wie es aktuell aussieht, nur ein Bruchteil der Bevölkerung teil. Ganz anders war das in der Slowakei. Hier war der Test aber insofern mittelbar verpflichtend, als jeden ohne negatives Testergebnis strengste Ausgangssperren trafen.

Auch beim Thema Impfen wird sich dieselbe Frage noch verschärft stellen: Alle Hoffnung ruht auf der Impfung. Die Impfung wird die Situation aber nur dann wesentlich ändern, wenn sich über 60 Prozent der Menschen beteiligen. Viele wollen aber zumindest zuwarten und erwarten, dass die anderen Mitbürger*innen den ersten Schritt machen. Trotzdem wird derzeit nur bei exponierten Personen über eine Impfpflicht nachgedacht.

Ein JKU Corona Update (wie üblich ist die Onlinediskussion auf jku.at und auf dem YouTube Channel der Johannes Kepler Universität Linz live und später als Aufzeichnung zu sehen), das philosophisch-ethische, soziologische und rechtliche bzw. rechtspolitische Aspekte von Tabuthemen wie Testpflicht, Impfpflicht und Privatbesuchsverbote diskutiert.

Zu Gast bei Meinhard Lukas sind:

• Irmgard Griss, ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs

• Johann Bacher, Institut für Soziologie, Abteilung für Empirische Sozialforschung, JKU

• Julian Reiss, Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie, JKU

Die Online-Diskussion wird auf der JKU Website übertragen sowie auf dem JKU YouTube-Kanal

Live ab 12 Uhr Link zum Livestream

Rückfragen & Kontakt:

Christian Savoy

Universitätskommunikation

0732 2468 3012

christian.savoy @ jku.at