Financial Times „European Business School Ranking“: WU Platz 34

Wien (OTS) - Im aktuell veröffentlichten Gesamt-Ranking aller europäischen Wirtschaftsuniversitäten der renommierten Zeitung Financial Times belegt die WU heuer den 34. Platz von 90 gereihten europäischen Top-Wirtschaftsuniversitäten. Sie verbessert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7 Plätze und erreicht eines der besten Ergebnisse seit Beginn der Teilnahme. Bereits in den beiden Teilrankings „Global Masters in Management“ (Platz 11 aus 90 Programmen) und „Global Executive MBA“ (Platz 32 von 100 AnbieterInnen) erreichte die WU ausgezeichnete Ergebnisse.

Am besten platzierte Hochschule mit nur 2 Teilrankings



90 Top-Wirtschaftsuniversitäten aus ganz Europa qualifizierten sich für das diesjährige „European Business School Ranking 2020“ der Financial Times. Die ersten zwei Plätze des Rankings gehen wie im Vorjahr an die HEC Paris gefolgt von der London Business School. Platz drei belegt die französische Insead. Für das Business School-Ranking werden fünf Teilrankings der Zeitung zur Beurteilung herangezogen und zusammengezählt. Je mehr Teilnahmen eine Universität vorweisen kann, desto höher ist damit der Einfluss auf das Gesamtergebnis. Die Top 3 erreichen in allen fünf bzw. vier Teilrankings gute Ergebnisse. Die WU selbst nimmt lediglich an zwei Teilrankings, dem „Global Master in Management“ und dem „Global Executive MBA“-Ranking teil. Sie ist damit die am besten platzierte Hochschule mit nur zwei Teilrankings.

AbsolventInnen profitieren

„Auch 2020 hat die WU wieder in zahlreichen Rankings ausgezeichnete Ergebnisse erreicht. Und auch wenn wir uns einen kritischen Blick auf derartige Reihungen bewahren, sind vor allem jene Rankings, die ähnliche Studien und Universitäten miteinander vergleichen aussagekräftiger. Mit der guten Platzierung beim Financial Times Business School-Ranking kann die WU jedenfalls deutlich zeigen, dass sie weltweit einen ausgezeichneten Ruf genießt. Es ist schön, wenn eine österreichische Universität international erfolgreich vertreten ist“ , sagt WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger und erklärt weiter: „Von den Ergebnissen solcher Rankings profitieren aber in erster Linie unsere Studierenden, Absolventinnen und Absolventen. Natürlich ist es von großer Bedeutung, was man studiert, aber eben auch an welcher Universität.“

WU punktet mit internationaler Erfahrung

In den beiden herangezogenen Teilrankings punktete die WU mit der internationalen Erfahrung der Studierenden und dem guten Gehalt der AbsolventInnen. Sowohl im Executive MBA-Programm als auch im Master „International Management“ sind Austauschprogramme und internationale Praktika ein wichtiger Teil. Die AbsolventInnen beider Programme sind am Arbeitsmarkt sehr erfolgreich und weisen im Schnitt ein hohes Einkommen vor.

