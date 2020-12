Die beliebtesten Weihnachtsmenüs der CHEFKOCH Nutzer*innen: Ente schlägt Rinderrouladen und Gänsekeule (FOTO)

Bonn (ots) - Welche Weihnachtsmenüs landen bei Deutschlands Hobbyköch*innen auf dem feierlich gedeckten Esstisch? Wie schmeckt Weihnachten 2020?

CHEFKOCH, mit über fünf Millionen registrierten Nutzer*innen und über 350.000 Rezepten Europas größte Food-Plattform, hat pünktlich zur Adventszeit analysiert, was die User*innen an den Festtagen favorisiert zubereiten.

Der Check der Rezeptaufrufe im Zeitraum vom 10. bis 26. Dezember 2019 veranschaulicht eindrucksvoll, welche Hauptspeisen, Beilagen und Desserts typischerweise an den Feiertagen aufgetischt und zelebriert werden.

Dabei offenbart die Auswertung der Topsuchen, dass die Nutzer*innen sich vor allem an kulinarischen Rezeptklassikern erfreuen: Auf Platz eins im Beliebtheits-Ranking liegt bei den Hauptspeisen die gebratene Ente, klassisch und knusprig. Auf Platz zwei folgen die klassischen Rinderrouladen, während die knusprigen Gänsekeulen mit Bratäpfeln auf dem dritten Platz landen.

Welche Beilagen werden dazu am liebsten serviert? Auch in dieser Kategorie mögen es die User*innen traditionell: Ganz vorn rangiert Blau- bzw. Rotkraut, dahinter schließen sich herzhaftes Kartoffelgratin und Serviettenknödel an.

Was könnte das Weihnachtsmenü besser krönen als ein himmlisch-süßes Dessert? Die Top 3 der beliebtesten Nachtisch-Rezepte belegt: Die CHEFKOCH Nutzer*innen setzen auf raffiniert-edlen Genuß mit festlicher Note: Die meisten Aufrufe verzeichnet das Himbeerdessert mit Spekulatius. Das weihnachtliche Dessert mit Lebkuchen platziert sich als zweitbeliebteste Süßspeise und der Klassiker Crème brûlée ist die Nummer drei.

Wer jetzt noch auf der Suche nach Inspiration für das erste selbst zubereitete Festmahl ist, findet zudem auf CHEFKOCH unter dem Motto "Vier einfache Weihnachtsmenüs für jeden Geschmack" vier ganz unterschiedliche Menüvorschläge, die von Fleisch- und Fisch- über vegetarische bis hin zu veganen Ideen reichen. Dank anschaulicher Rezeptvideos gibt es außerdem jede Menge Tipps und Tricks für die perfekte Umsetzung, damit auch dieser Heilige Abend kulinarisch unvergesslich in Erinnerung bleibt.

