Eine Kampagne von ICOM Österreich zur Wiedereröffnung der Museen.

Museen sind sichere Orte mit ausreichend Luft, Raum und viel großartiger Kunst. Kommen Sie ins Museum und lassen Sie sich inspirieren! Mag. Bettina Leidl, Präsidentin, ICOM Österreich

Wien (OTS) - ICOM Österreich, das Österreichische Nationalkomitee des UNESCO-assoziierten International Council of Museums freut sich, dass die Bundesregierung die Bedeutung der Museen als Bildungseinrichtungen würdigt und nun eine rasche Wiedereröffnung schon ab heute, 7. Dezember möglich ist.

Die Museen in Österreich haben in den letzten Monaten große Anstrengungen in Punkto Sicherheit unternommen und umfangreiche COVID-Schutzmaßnahmen ausgearbeitet, um unserem Publikum einen sicheren Museumsbesuch zu ermöglichen. Zur Wieder-Eröffnung der Museen hat ICOM Österreich mit Unterstützung der Agentur FREUDEMITWINKLER eine Kampagne entwickelt, die alle Museen integrieren können.

Eine Kampagne, die

• die Begeisterung für unsere Museen weckt und Sicherheit kommuniziert,

• alle Museen in ihre aktuellen Ausstellungskampagnen integrieren können,

• vom Türkleber bis zum Sujet, von Social Media bis zur Microsite anwendbar ist,

• spannend und überzeugend ist und

• mehr aus den bekannten Corona-Icons macht.



Die Erlebnis-Museum-Kampagne kommuniziert zwei wesentliche Kernbotschaften:

• Re-Open. Erlebnis Museum.

• Mit Sicherheit. Erlebnis Museum.



Mag. Bettina Leidl, Präsidentin, ICOM Österreich:

„Museen sind sichere Orte mit ausreichend Luft, Raum und viel großartiger Kunst. Kommen Sie ins Museum und lassen Sie sich inspirieren!“

ICOM stellt die Grafikvorlagen allen österreichischen Museen kostenlos zur Verfügung. Alle Downloads unter: http://icom-oesterreich.at/

Aktuelle COVID-19-SCHUTZMASSNAHMEN FÜR MUSEEN: http://icom-oesterreich.at/



