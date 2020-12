Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

320 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 6. Dezember 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker und eine Radfahrerin bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 2. Dezember 2020, im Bezirk Feldkirchen, Kärnten, bei dem ein Pkw-Lenker getötet wurde. Der 73-jährige Fahrzeuglenker kam mit seinem Pkw auf einer Bundesstraße aufgrund einer Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Frontalzusammenstoß überschlug sich der 73-Jährige mit seinem Fahrzeug und konnte nur noch tot geborgen werden. Der entgegenkommende Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das nächste Krankenhaus verbracht. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Eine Person kam in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und eine auf einer Landesstraße ums Leben. Die Verkehrstoten mussten jeweils in Kärnten und Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in beiden Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung.

Vom 1. Jänner bis 6. Dezember 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 320 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 395 und 2018 waren es 383.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Kommissär Harald Sörös, BA MA

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2070

harald.soeroes.bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at