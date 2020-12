Business (er)lernen: Spezielle Webinare für niederösterreichische Schülerinnen und Schüler

LR Danninger: „Wichtig, jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern unternehmerisches Denken und Know-How spannend zu vermitteln“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Distance Learning der Oberstufen-SchülerInnen wird fortgesetzt – daher gibt es von riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ ab sofort ein erweitertes Service dazu. „Wirtschafts-Basiswissen ist das Fundament jeder Gründung und jedes erfolgreichen Unternehmens. Und erfolgreiche Unternehmen braucht unser Land, gerade auch zukünftige. Daher ist es wichtig, jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern unternehmerisches Denken und Know-How spannend zu vermitteln“, erläutert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und führt aus: „Die Expertinnen und Experten unserer Gründeragentur riz up sind normalerweise gerade im Herbst viel in niederösterreichischen Schulen unterwegs, um Junior Companies zu beraten, und Geschäftsideen zu unterstützen und ihnen vor allem auch, um neue Zukunftsthemen aufzugreifen und nahe zu bringen. Da das derzeit vor Ort nicht möglich ist, kommen die neuen Themen nun live und online zu den Schülerinnen und Schülern“.

„Digitale Geschäftsmodelle“ heißt das neue Webinar speziell für Schüler, das am Mittwoch von 9 bis 10 Uhr live am riz up Youtube-Kanal stattfindet und jederzeit dann in der riz up DIGITHEK nachzusehen ist. Dabei bekommen die Jugendlichen aktuelle Informationen zu neuen Geschäftsansätzen und können gleichzeitig direkt live ihre Fragen dazu stellen. Zwei weitere Webinare zum Nachsehen und Lernen sind nun ebenfalls ständig verfügbar gemacht:

„Gründen für SchülerInnen“ und „Businessplan für SchülerInnen“. Als neues Service wird den Schulen zudem angeboten, dass die Experten von riz up direkt zu den passenden Schulstunden live dazugeschaltet werden können: Ob für konstruktives Feedback zu den jugendlichen Businessplänen oder zu Fragen rund um die Selbstständigkeit.

Alle Informationen zu den neuen Services und die Links zu den Videos findet man unter: www.riz-up.at/schule

Weitere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

