LIDL ÖSTERREICH ERHÖHT MINDESTLÖHNE UM BIS ZU 14%

AB 01.01.2021: BEZAHLUNG DEUTLICH ÜBER DEM KOLLEKTIVVERTRAG

Salzburg (OTS) - Wertschätzung und Anerkennung: Nach Abschluss der Verhandlungen zum neuen Kollektivvertrag für Handelsangestellte im Oktober geht Lidl Österreich einen Schritt weiter und erhöht die Mindestlöhne deutlich: Über 1.600 Lidl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich ab 1. Jänner 2021 auf bis zu 14% mehr Gehalt.

Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich: „Die Arbeit in den Filialen ist spannend, gleichzeitig oft auch sehr fordernd. Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten hier nicht nur in einer Krise, sondern auch in normalen Zeiten sehr viel. Diese Leistung soll sich auch auf dem Lohnzettel widerspiegeln.“

Fast 20% über Kollektivvertrag

Der gesetzliche Mindestlohn für den Handel liegt ab 1. Jänner bei 10,03 Euro pro Stunde, für Arbeiter sind 10,44 Euro vorgeschrieben.

Der Mindestlohn für Angestellte bei Lidl Österreich steigt dagegen ab 1. Jänner 2021 auf 11,50 Euro pro Stunde, in Bundesländern mit höheren Lebenserhaltungskosten sogar auf 12 Euro. In Tirol beispielsweise bedeutet die Erhöhung eine Steigerung von 14%.

„Das ist eine Überzahlung von bis zu 19% über dem Kollektivvertrag. Mit dieser Erhöhung gehören wir zu den Bestzahlern der Branche. Und das haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz einfach verdient“, so Wolf weiter.

Attraktiver Arbeitgeber mit vielen Extras

Seit Jahren gehört Lidl Österreich zu den besten Arbeitgebern in Österreich, das hat das renommierte „Great Place to Work“-Institut bereits zum siebten Mal in Folge bestätigt. „Unsere Aufgabe als Arbeitgeber ist es, alles zu tun, damit sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen und gerne bei uns arbeiten. Wir wollen die erste Wahl im Handel sein“, so Wolf.

Lidl Österreich bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben einer Top-Bezahlung auch vielfältige Angebote und Benefits, wie z.B. ein Dienstauto für alle Filialleiterinnen und Filialleiter. Nicht umsonst wurde das heimische Unternehmen 2019 im Rahmen des Audits „berufundfamilie“ wiederholt als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Das staatliche Gütezeichen läuft über 3 Jahre und steht für familienfreundliche Maßnahmen und ständige Weiterentwicklung. Von 2016 – 2019 hat Lidl Österreich bereits über 70 Maßnahmen zur Erleichterung der Vereinbarung von Beruf, Familie und Privatleben umgesetzt – wie z.B. Familiennachmittage, die freiwillige Karenzverlängerung oder das Sabbatical.

Über Lidl Österreich

Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 5.000 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits sieben Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet. 2019 wurden wir von unseren Kunden zum fünften Mal zum „Händler des Jahres“ gewählt.

Unseren Kunden bieten wir ein vielfältiges Sortiment mit rund 2.000 verschiedenen Artikeln – über die Hälfte aller verkauften Lebensmittel kommen von österreichischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 8.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten aus ganz Europa. Mit den drei Geschäftsfeldern Lidl-Reisen, Lidl-Strom und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-energie.at, lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wir wollen unser Sortiment noch nachhaltiger gestalten und den Anteil österreichischer und regionaler Produkte weiter ausbauen. Wir setzen Ressourcen effizient ein, halten umweltschädliche Emissionen so niedrig wie möglich und reduzieren Abfälle und Plastik. Mehr dazu auf www.aufdemwegnachmorgen.at.











