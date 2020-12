Wiener Massentests: Positive Zwischenbilanz am ersten Tag

Viel Lob von den ersten TeilnehmerInnen

Wien (OTS/RK) - In der Stadthalle, in der Marx Halle und in der Messe Wien haben heute, Freitagmorgen, die CoV-Massentests in der Bundeshauptstadt begonnen. Bereits in den Morgenstunden war der Andrang besonders groß, besonders in der Stadthalle. Bilder von Warteschlangen machten auf Social-Media-Plattformen die Runde – die Testenden zeigten durchwegs Disziplin und hielten sich an die Masken- und Abstandsregeln. Trotz Andrangs gab es nur kurze Wartezeiten und ausgesprochen positives Feedback von Getesteten.

Bürgermeister Michael Ludwig sagte: „Ich bedanke mich bei allen beteiligten Organisationen für die Abwicklung und es freut mich, dass so viele Wienerinnen und Wiener heute schon das Angebot angenommen haben, sich testen zu lassen. Der Bürgermeister wiederholte bei der Gelegenheit auch den Aufruf: „Gehen Sie zum Testen und helfen Sie mit, die Pandemie einzudämmen.“ Gleichzeitig appellierte der Stadtchef: „Bitte halten Sie sich weiter an die Corona-Regeln Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen! Denn auch ein negatives Testergebnis ist kein Freibrief, der Test ist eine Momentaufnahme!“

Lob von BürgerInnen und Opinion Leaders für Organisation der Stadt

Wer sich heute am ersten Tag hat testen lassen, machte positive Erfahrungen. Per Mail schrieb eine Bürgerin: „Ich war testen. Gratulation zur Organisation und Durchführung der Tests in der Stadthalle. Viele Menschen [dort], aber es ging flott. Tolle Abwicklung aller beteiligten Organisationen. Vielen Dank!“

Auch Opinion Leader wie die Journalistinnen Isabelle Daniel und Barbara Kaufmann fanden auf Twitter Lob für die Abwicklung der Massentests in Wien: „War um 11:30h zum Massentest in der Messehalle bestellt und sitz schon wieder in der U-Bahn, negativ. Keinen Moment draußen warten müssen GsD und drinnen ging’s superschnell und lasst euch keine Angst machen vor Abstrich! Jeder Zahnarztbesuch ist schlimmer“, schreibt Journalistin Kaufmann im Kurznachrichtendienst Twitter.

Journalistin Isabelle Daniel ergänzt auf Twitter um Erfahrungen ihrer Kollegen: „Kollegen, die sich heute - einer in Messehalle, einer in Marx Halle - in Wien testen ließen, sind ganz angetan, wie schnell das ging und gut organisiert das war. Und es gab reges Interesse dort. Gut so.“, schreibt Daniel auf Twitter.

Eine Anmeldung für die Massentests und weitere Informationen gibt es hier: www.oesterreich-testet.at bzw. www.wien.gv.at/covid-massentest

