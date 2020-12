„Hohes Haus“ über zu frühe oder zu späte Lockdown-Lockerungen

Am 6. Dezember um 12.00 Uhr in ORF 2

Am Sonntag, dem 6. Dezember

Zu früh – zu spät

Ab Montag wird der Lockdown wieder weicher. Der Handel öffnet, die Pflichtschulen machen wieder auf. Manche Kritikerinnen und Kritiker sagen, die Öffnungen kommen zu früh, andere wiederum verstehen nicht, warum nicht schon viel mehr Bereiche – wie etwa die Gastronomie – wieder aufsperren. Von einem Schulterschluss in der Politik ist jedenfalls nichts mehr zu spüren. Und so unterschiedlich die Parteien, so unterschiedlich auch die Meinungen, wie man jetzt am bester weiterverfährt. Maximilian Biegler hat mit Abgeordneten aller Parlamentsparteien gesprochen.

Gast im Studio ist Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer und ÖVP-Nationalrat

Testkräfte

Es ist einer der größten Einsätze für das Bundesheer in den letzten Jahrzehnten: die Assistenzleistung für die Massentests in ganz Österreich. Rund 5.400 Soldatinnen und Soldaten sind im Einsatz, Ärztinnen und Ärzte, Sanitäter, Logistiker, Schreibkräfte. Für die Rekrutinnen und Rekruten bedeutet der Einsatz eine Unterbrechung ihrer Ausbildung. An drei Standorten in Wien stehen 270 Teststraßen zur Verfügung. Claus Bruckmann hat sich den Aufbau und die Schulung der Soldaten angesehen und mit dem Generalstabschef und einer Grundwehrdienerin gesprochen.

Einfach kompliziert

Viele Regeln sind derzeit von der Bevölkerung zu beachten. Wann muss ich jetzt Maske tragen, wann nicht, wo gilt der Baby-Elefant-Abstand, wo nicht und mit wie vielen Leuten darf man sich wo treffen? Und weil sich diese Regeln im Detail auch recht oft ändern, ist das gar nicht immer so einfach. Auch nicht für Abgeordnete, immerhin jene Gruppe, die diese Regeln beschließt. Das sorgt immer wieder für Unmut in der Bevölkerung und für Diskussionen im Parlament. Aber gelten für Politikerinnen und Politiker jetzt eigentlich andere Regeln? Susanne Däubel hat nachgefragt.

