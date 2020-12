Spendenrekord für „Licht ins Dunkel“ 2020

ORF-Radio-Vorarlberg-Spendentag brachte 218.940 Euro

Wien (OTS) - Zum Auftakt der diesjährigen ORF-Initiative „Licht ins Dunkel“ unterstützte der ORF Vorarlberg die Aktion mit einem 24-Stunden-Spendentag bei ORF Radio Vorarlberg. Für eine Spende von mindestens zehn Euro konnten sich die Hörerinnen und Hörer vom 3. Dezember, 12.00 Uhr, bis 4. Dezember, 12.00 Uhr, ihre Lieblingshits wünschen und sorgten innerhalb eines Tages für ein überwältigendes Rekord-Spendenergebnis von 218.940 Euro. Das Spendengeld kommt dieses Jahr neben dem Soforthilfefonds unter anderem dem „Sunnahof Tufers“ zugute. Hier wird Inklusion, also das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, aktiv gelebt.

Senden für Spenden

Insgesamt 564 Hörerinnen und Hörer haben sich via Telefon, E-Mail und Social Media am Spendentag von ORF Radio Vorarlberg beteiligt. Bei der Bevölkerung lag die durchschnittliche Spendenhöhe bei rund 47 Euro, zahlreiche Großspender aus der Vorarlberger Wirtschaft spendeten beträchtliche Summen von 500 Euro und mehr. Das Team von ORF Radio Vorarlberg hat innerhalb von 24 Stunden 302 Musikwünsche erfüllt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es ist nicht selbstverständlich, dass es gerade in diesem Jahr eine neue Rekord-Spendensumme für die ORF-Initiative ‚Licht ins Dunkel‘ in Vorarlberg gibt. Das beweist einmal mehr den starken Zusammenhalt der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Ich möchte mich bei allen Spenderinnen und Spendern sowie beim gesamten Team des ORF Vorarlberg sehr herzlich für diesen gemeinsamen großartigen Erfolg für den guten Zweck bedanken!“

Gerd Endrich, Zentraler Chefredakteur ORF Vorarlberg: „Der 24-Stunden-Spendentag bei ORF Radio Vorarlberg ist ein Zeichen der Solidarität und des Miteinander in dieser speziellen Zeit. Wir konnten gleichzeitig vielen Hörerinnen und Hörern mit ihren Lieblingshits Freude bereiten, damit zudem für benachteiligte Mitmenschen in unserem Land viele Spenden sammeln und somit in doppelter Hinsicht Gutes tun.“

„Licht ins Dunkel“ 2020 für den „Sunnahof Tufers“

In diesem Jahr wird unter anderem für den „Sunnahof Tufers“ gesammelt. Der „Sunnahof“ ist vor allem wegen seiner Vielfalt von Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen einzigartig. Für die Begleitung und individuelle Weiterentwicklung der Bewohnerinnen und Bewohner engagieren sich kompetente und hoch motivierte Teams. Der Bio-Bauernhof der Lebenshilfe Vorarlberg ist beispielhaft für eine nachhaltige und zukunftsweisende Arbeit mit und von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Unterstützung geht weiter

Nach dem großen Spendentag für „Licht ins Dunkel“ auf ORF Radio Vorarlberg gehen die Programmaktivitäten im ORF Vorarlberg für die Sozialaktion weiter. Am 23. Dezember zwischen 18.30 und 19.00 Uhr werden im TV in ORF 2 V die ersten Schecks der heimischen Großspender übergeben, „Vorarlberg heute“ widmet sich anschließend ebenfalls dem Thema „Licht ins Dunkel“. Am Heiligen Abend sendet der ORF Vorarlberg von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr live aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn (auf ORF 2 V), um für „Licht ins Dunkel“ Spenden zu sammeln. Kerstin Polzer und David Breznik führen durch die Sendungen. Informationen gibt es unter vorarlberg.ORF.at.

