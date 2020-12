ORF III am Wochenende: Beethoven-Abend u. a. mit Film-Premiere und neues Format „Stars & Talente“

Außerdem: „ORF-Legenden“-Abend mit Neuproduktion zu Heinz Fischer-Karwin; tagsüber Filme, Dokus und Gottesdienst zum zweiten Advent

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am zweiten Adventsonntag, dem 6. Dezember 2020, als großes Finale des Beethoven-Jahres einen dreiteiligen TV-Abend. Auf dem Programm stehen u. a. Folge eins der zweiteiligen ORF-III-Neuproduktion „Beethovens Wien“ mit Barbara Rett und Rudolf Buchbinder sowie das neue Format „Stars & Talente“ – präsentiert von Leona König. Bereits am Samstag, dem 5. Dezember, zeigt ein dreiteiliger „ORF-Legenden“-Abend ein neues Porträt über Heinz Fischer-Karwin. Außerdem feiert ORF III das gesamte Wochenende tagsüber den zweiten Advent mit einer Vielzahl an Dokus, Filmen sowie einem katholischen Sonntagsgottesdienst.

Samstag, 5. Dezember

Am Samstag stimmt ORF III mit dem Familienfilm „Oma wider Willen“ (15.20 Uhr) – u. a. mit Christiane Hörbiger und Peter Weck – auf den zweiten Advent ein. Anschließend geht es mit drei Dokumentationen weiter im Programm: „Unser Österreich“ gibt um 16.45 Uhr in „Advent im Hoamatland“ Einblick in oberösterreichisches Adventbrauchtum. „Gemeinsam den Nikolausabend feiern“ kann man um 17.25 Uhr in einer Neuproduktion von Veronika Hofer-Stein, in der die Familie Pock-Schrei im steirischen Zettling Besuch vom beliebten Heiligen bekommt. Um 17.50 Uhr lädt „Unser Österreich“ anschließend zur „Krippenzeit im Salzkammergut“.

Das „zeit.geschichte“-Tripel im Hauptabend steht ganz im Zeichen „ORF-Legenden“: Nach einer Ausgabe über „Heinz Conrads“ (20.15 Uhr) präsentiert ORF III um 21.05 Uhr ein neues Porträt von Judith Doppler über den einstigen österreichischen Starjournalisten „Heinz Fischer-Karwin“, der mit seinen Reportagen über die Staatsvertragsunterzeichnung am 15. Mai 1955 Rundfunkgeschichte schrieb. Mit der Wiedereröffnung der Staatsoper sowie des Burgtheaters begleitete er auch weitere Meilensteine der österreichischen Nachkriegsgeschichte. 1955 erhielt er zudem seine erste Radiosendereihe „Aus Burg und Oper“, die sehr beliebt war. Dabei wurde vor allem das Gespräch mit den Stars zu seinem Markenzeichen. Um 21.55 Uhr folgt schließlich „Arminio Rothstein, das bunte Leben des Clown Habakuk“.

„Kabarett im Turm“ präsentiert um 22.45 Uhr „Ermi Oma – Ansichtssache“, ehe der Samstagabend mit einem „Soundcheck Österreich“-Konzert vom „Trio Lepschi“ (23.40 Uhr) aus dem ORF RadioKulturhaus musikalisch ausklingt. Stefan Slupetzky, Martin Zrost und Michael Kunz verpacken darin politisch unkorrekte Schüttelreime in Wienerlieder, Tango, Blues, Country, Chanson oder Jazz.

Sonntag, 6. Dezember

Zum Start in den zweiten Adventsonntag präsentiert „ORF III Spezial“ die Doku „Superstar in Rot – Das Geheimnis des Nikolaus“ (9.05 Uhr), gefolgt von der Live-Übertragung des katholischen Gottesdienstes aus der Pfarre Hartberg (10.00 Uhr) und einer Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (11.00 Uhr). Danach zeigt „zeit.geschichte“ zum Jubiläum des Zukunftsfonds die Neuproduktion „Gedenken, Toleranz und Demokratie – 15 Jahre Zukunftsfonds“ (11.15 Uhr) von Wolfgang Winkler. Weihnachtliches Filmvergnügen bietet ORF III am Nachmittag mit Martina Gedeck in „Bella Martha“ (15.20 Uhr), gefolgt von der „Zuckeroma“ (17.05 Uhr) mit Bibiana Zeller.

Als großen Höhepunkt des Beethoven-Jahres 2020 präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ um 20.15 Uhr den ersten Part des neuen ORF-III-Dokuzweiteilers „Beethovens Wien“. In „Die Welt wollte ich umspannen …“ begibt sich Barbara Rett mit Pianist und Grafenegg-Intendant Rudolf Buchbinder in Wien auf die Spuren des Komponisten. Gemeinsam besuchen sie in den inneren Bezirken Wohnungen, Wirkungsstätten und Schaffensorte des großen Meisters. Musikalische Zuspielungen u. a. von Rudolf Buchbinder, den Wiener Philharmonikern und den Wiener Symphonikern sowie von Cornelius Obonya gelesene Briefzitate ergänzen die einzelnen Stationen. Anschließend widmet sich ORF III zwei weiteren Produktionen mit Beethoven im Fokus: Um 21.30 Uhr präsentiert Leona König für ORF III erstmals „Stars & Talente“. Anlässlich des Beethoven-Abends spielt u. a. ein musikalisches Nachwuchstalent Beethovens „Boogie-Woogie“-Klaviersonate Nr. 32. Danach zeigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien spielt auf! Beethoven & Schwertsik im ORF RadioKulturhaus“ (21.50 Uhr) mit RSO-Chefdirigentin Marin Alsop.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at