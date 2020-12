FPÖ – Hofer: Neuer Covid-Verordnungsentwurf für Altenwohn- und Pflegeheime ungeeignet

In aktueller Fassung ist Betreten von Heimen ohne Testung und mit normalem Mund-Nasenschutz möglich

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung des Covid-Hauptausschusses des Parlaments wurde die neue Covid-Verordnung präsentiert, die ab 7. Dezember 2020 gelten soll. Im Abschnitt, der den Zutritt für Besucher und Begleitpersonen in Altenwohn- und Pflegeheimen regelt, versteckt sich nach Ansicht von FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer eine Regelung, die auf keinen Fall geeignet ist, um die dringend notwendige Sicherheit in diesen Institutionen sicherzustellen. Wörtlich heißt es im Entwurf: „Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS Cov-2, dessen Abnahme 24 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests SARS Cov-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, vorweisen. Wenn ein derartiges Testergebnis nicht vorgewiesen werden kann, darf der Betreiber Besucher und Begleitpersonen nun einlassen, wenn diese während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine Corona-SARS-Cov-2-Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) oder äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende Maske tragen, sofern zwischen Bewohner und Besucher bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. Stehen diese Masken nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, darf der Betreiber abweichend davon Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn die Besucher bzw. Begleitpersonen während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen Bewohner und Besucher bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet."



Im Klartext bedeutet dieser Verordnungstext, dass es zwar gut wäre, wenn Besucher einen negativen Coronatest vorweisen können. Wenn das nicht der Fall ist, sollten sie eine FFP2-Maske tragen – aber wenn diese nicht vorhanden sind, dann genügend auch ein normaler eng anliegender Mund-Nasen-Schutz. Norbert Hofer: „Wenn diese Verordnung so in Kraft tritt, dann wäre der Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern von Altenwohn- und Pflegeheimen nach wie vor nicht gegeben. Ich habe Vertreter der Regierungsparteien darauf aufmerksam gemacht und hoffe inständig, dass die Verordnung noch angepasst wird.“ Hofer schlägt darüber hinaus vor, ein Screening-Programm in Altenwohn- und Pflegeheim zu installieren, bei dem Bewohner und Mitarbeiter zweimal pro Woche getestet werden. Angehörige und Besucher sollen vor Betreten des Heimes die Möglichkeit vor Ort haben, einen kostenlosen Schnelltest zu machen. Hofer: „Wenn nur negativ Getestete in die Heime kommen, dann spricht auch nichts dagegen, das Limit von einem Besuch pro Woche aufzuheben. Die Menschen in den Heimen brauchen soziale Kontakte. Sie einfach wegzusperren, verschlimmert deren Situation in der letzten Phase ihres Lebens.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at