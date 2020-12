„Bürgeranwalt“: Covid-19-Tests für 24-Stunden-Betreuerinnen – wer kommt für die Kosten auf?

Covid-19-Tests für 24-Stunden-Betreuerinnen. Wer kommt für die Kosten auf?

Rund 60.000 24-Stunden-Pflegerinnen aus Osteuropa sind in Österreich tätig. Aufgrund des Covid-19-Infektionsrisikos müssen sie sich vor ihrem Dienstantritt im In- oder Ausland testen lassen. Ihnen wurde zugesagt, dass der Staat die Kosten dafür übernimmt. Doch jedes Bundesland hat die Refundierung anders geregelt, kritisiert Volksanwalt Bernhard Achitz.

Fehlerhafte FFP2-Masken in Pflegheimen. Waren sie die Ursache für serienweise Ansteckungen mit dem Coronavirus?

In einem Tiroler Heim für Menschen mit Behinderung behauptet ein Pflegeassistent, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Corona getestet worden seien. Zwei davon mit schweren Krankheitsverläufen. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätte sich die Hälfte mit dem Virus angesteckt. Waren die fehlerhaften Masken schuld?

Warum zahlt die Betriebsunterbrechungsversicherung nicht, wenn ein Betretungsverbot verhängt wird?

Als im ersten Lockdown das Betreten von Betrieben größtenteils untersagt war, haben viele Unternehmen die erlittenen Schäden bei ihren Versicherungen eingereicht. Viele Betriebsunterbrechungsversicherungen decken Betriebsschließungen aufgrund einer Epidemie ab. Trotzdem gehen Versicherte oft leer aus. Eine Kleinunternehmerin aus Fürstenfeld will das nicht hinnehmen.

