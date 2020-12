SPÖ Hietzing: Große Trauer um Anny Keplinger

Hietzinger Sozialdemokratie verliert einer ihrer prägendsten Persönlichkeiten der Nachkriegsgeschichte

Wien (OTS/SPW) - In tiefer Trauer gibt der Bezirksparteivorstand der SPÖ-Hietzing bekannt, dass unsere Genossin Anny Keplinger am 2. Dezember nach langer, schwerer Krankheit, jedoch plötzlich im 82. Lebensjahr verstorben ist. Mit Anny Keplinger verliert die Hietzinger Sozialdemokratie einer ihrer prägendsten Persönlichkeiten der Nachkriegsgeschichte.****

Keplinger war im Beruf engagierte Mitarbeiterin der Pensionsversicherungsanstalt und bereits in jungen Jahren in der Partei aktiv. Ihr Wirkungsbereich war über Jahrzehnte die frühere Sektion 2, zunächst in der Hietzinger Hauptstraße und dann am Goldmarkplatz. Gemeinsam mit ihrem bereits verstorbenen Bruder Max Javurek leitete sie die Sektion, zuletzt als Sektionsvorsitzende mit großer Umsicht und politischer Leidenschaft.

Für fast 30 Jahre war sie als Bezirksrätin Mitglied der Hietzinger Bezirksvertretung und zählte stets zu den aktivsten BezirksrätInnen. Ihr zweiter großer Bereich war die Frauenarbeit in Hietzing. Über Jahrzehnte war sie Mitglied des Bezirksfrauenkomitees, zuletzt deren Bezirksvorsitzende. Nach ihrem Ausscheiden wurde sie zur Ehrenvorsitzenden des Bezirksfrauenkomitees der SPÖ-Hietzing gewählt.

Anny hat sich mit ganzer Kraft der Frauenarbeit gewidmet und war eine unverzichtbare Säule der Frauenarbeit in Hietzing. Sie war über Jahrzehnte Mitglied des Bezirksparteivorstandes und viele Jahre stellvertretende Bezirksparteivorsitzende. In Würdigung ihrer großen Verdienste wurde ihr die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie, die Viktor-Adler Plakette verliehen. Anny wurde auch mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt.

„In diesen schweren Stunden gelten unsere Gedanken ihrer Familie und vor allem ihren Söhnen, die sie bis zuletzt im Familienverband betreut haben. Die Hietzinger Sozialdemokratie verneigt sich vor einer großen Funktionärin und wir werden Anny Keplinger stets in Dankbarkeit und Anerkennung in bleibender Erinnerung behalten“, betonen Bezirksgeschäftsführerin Andrea Exler und Bezirksparteivorsitzender Dr. Gerhard Schmid abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien