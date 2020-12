Kontrastreiche Künstlerinnen im Fokus

Zwei neue Ausstellungen auf der Kunstmeile Krems

Die Freude darüber, herausragende Werk von Lieselott Beschorner nun endlich zeigen zu dürfen, ist über die Maße groß. Zweimal mussten wir den Start der Ausstellung ja schon verschieben, jetzt ist der Moment endlich gekommen Christian Bauer, künstlerischer Direktor Landesgalerie Niederösterreich 1/2

Ich freue mich sehr, mit der Aufweichung des Lockdowns die neue Ausstellung in der Kunsthalle Krems für Besucher/innen öffnen zu können. Fiona Tan konfrontiert die Besucher/innen mit persönlichen Schicksalen und stellt die Frage, welche Assoziationen und Vorstellungen das Gesehene in uns hervorruft.“ Florian Steininger, künstlerischer Direktor Kunsthalle Krems 2/2

Krems (OTS) - Nach einer mehr als vierwöchigen, verordneten Schließzeit als Schutz vor COVID-19 dürfen Ausstellungshäuser nächste Woche wieder öffnen. Die Landesgalerie Niederösterreich und die Kunsthalle Krems nutzen diese Chance und präsentieren bereits ab Montag, den 07. Dezember – eigentlich ein Schließtag der beiden Häuser – die neuen monografischen Schauen zweier spannender Künstlerinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Fiona Tan. Mit der anderen Hand (Kunsthalle Krems) und Lieselott Beschorner. Kunstbedürfnisanstalt (Landesgalerie Niederösterreich).

Skurrile Welt aus Puppen, Tonköpfen und Abstraktionen

Die Ausnahmekünstlerin Lieselott Beschorner entführt in der Landesgalerie Niederösterreich in einen Kosmos von eigenwillig grotesken Figuren, Akten und Abstraktionen. Seit fast acht Jahrzehnten repräsentiert die mittlerweile 93-jährige Wiener Künstlerin eine vielseitige und im besten Sinne skurrile Welt, die sie in ihrem Lebensraum – einem Wohnhaus an der Stadtgrenze Wiens – als Gesamtkunstwerk ausbreitet. Inmitten dieses Kosmos schafft sie Werke mit immer neuen Materialen und künstlerischen Techniken: Wollpuppen, Tonköpfe oder die zuletzt entstandenen frenetischen Corona-Zeichnungen sind nur Auszug aus dem Gesamtwerk der Künstlerin, die alles zu Kunst verwandelt, das ihr in die Hände kommt. Sie kann nicht anders. „Die Freude darüber, herausragende Werk von Lieselott Beschorner nun endlich zeigen zu dürfen, ist über die Maße groß. Zweimal mussten wir den Start der Ausstellung ja schon verschieben, jetzt ist der Moment endlich gekommen“ , zeigt sich Christian Bauer, künstlerischer Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, begeistert über die Nachricht, den Museumsbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen. Die Ausstellung Lieselott Beschorner. Kunstbedürfnisanstalt zeigt über 100 Werke aller Schaffensperioden der Künstlerin.

Im Spannungsfeld zwischen Dokumentation und Fiktion

Die Kunsthalle Krems präsentiert die fotografischen und filmischen Arbeiten von Fiona Tan. Die in Amsterdam lebende Künstlerin nimmt seit den 1990er-Jahren eine zentrale Position innerhalb der zeitgenössischen Kunst ein und gilt als führende Protagonistin einer auf Recherche, Dokumentation und Archivarbeit basierenden Kunst. In ihren Werken wechselt sie zwischen Authentizität und bildnerischer Inszenierung und lässt so die Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion langsam verschwimmen. In einer eigens für Krems produzierten Fotoserie bezieht sich Tan auf die unmittelbare Nähe der Kunsthalle zur Justizanstalt Stein und zeigt historische Aufnahmen von verhafteten Personen. Florian Steininger, künstlerischer Direktor der Kunsthalle Krems, zur Ausstellung: „Ich freue mich sehr, mit der Aufweichung des Lockdowns die neue Ausstellung in der Kunsthalle Krems für Besucher/innen öffnen zu können. Fiona Tan konfrontiert die Besucher/innen mit persönlichen Schicksalen und stellt die Frage, welche Assoziationen und Vorstellungen das Gesehene in uns hervorruft.“ Die Ausstellung Fiona Tan. Mit der anderen Hand ist eine Mid Career Retrospektive der Künstlerin.

AUSSTELLUNGEN:

Lieselott Beschorner. Kunstbedürfnisanstalt

07.11.2020 – 11.04.2021

Landesgalerie Niederösterreich, 3.OG

Museumsplatz 1, 3500 Krems an der Donau

Fiona Tan. Mit der anderen Hand / With the other hand

21.11.2020 – 14.02.2021

Kunsthalle Krems

Museumsplatz 5, 3500 Krems an der Donau

