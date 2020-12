EANS-Adhoc: Palfinger AG / PALFINGER und SANY verhandeln über die Auflösung der Kreuzbeteiligung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit

04.12.2020

Bergheim -

PALFINGER und SANY HEAVY INDUSTRIES verhandeln derzeit mit dem Ziel einer Komplexitätsreduktion über die Auflösung ihrer Kreuzbeteiligung. Die potenzielle Transaktion umfasst den Verkauf der von der PALFINGER indirekt gehaltenen 7,5% Beteiligung an der Sany Automobile Hoisting Machinery an eine Gesellschaft der SANY-Gruppe gegen die Möglichkeit zur Übertragung der von Sany Germany GmbH gehaltenen rund 7,5% an PALFINGER.

Dabei wurde heute eine Einigung erreicht, dass:

die insgesamt aus der Kreuzbeteiligung entstandenen Kapitalzuflüsse nach deren Auflösung für beide Seiten gleich sein sollen, und

die Transaktion aufschiebend bedingt mit dem Erreichen eines Kurswertes der PALFINGER Aktie in Höhe von EUR 31,35 (Schlusskurs) sein soll.

Damit entsteht keine wesentliche Auswirkung auf den Wertansatz der Beteiligung bei PALFINGER.

Die operativen Joint Ventures zwischen PALFINGER und SANY HEAVY INDUSTRIES sind von der potenziellen Auflösung der Kreuzbeteiligung nicht betroffen und werden wie bisher weitergeführt.

Die potenzielle Transaktion hängt unter anderem noch von einer Verhandlung detaillierter Transaktionsdokumente sowie der Erteilung allenfalls erforderlicher behördlicher Zustimmungen ab.

Eine Vertragsunterfertigung wird nur nach vorheriger Genehmigung durch den Aufsichtsrat von PALFINGER sowie durch die zuständigen Gremien bei SANY HEAVY INDUSTRIES erfolgen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Palfinger AG

Lamprechtshausener Bundesstraße 8

A-5020 Salzburg

Telefon: 0662/2281-81101

FAX: 0662/2281-81070

Email: ir @ palfinger.com

WWW: www.palfinger.ag

ISIN: AT0000758305

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 | h.roither @ palfinger.com