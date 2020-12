ORF-„Pressestunde“ mit Mag. Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende NEOS

Am 6. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich bewegt sich langsam aus dem Lockdown. Ab nächster Woche treten erste Lockerungen in Kraft. Die NEOS üben scharfe Kritik an diesen Maßnahmen der Bundesregierung. Einzig die Öffnung der Pflichtschulen wird positiv gesehen. Kritisiert werden die fehlende Planbarkeit für Unternehmer und die strengen Einreisebestimmungen rund um Weihnachten. Klar abgelehnt werden von den NEOS auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Doch wie sollten die Lockerungen nach dem Lockdown aussehen? Wie wird die Kommunikation der Regierung rund um die Corona-Impfungen beurteilt? Und welche Schritte werden die NEOS als Teil der Wiener Stadtregierung setzen, vor allem im Bildungsbereich?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 6. Dezember 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Barbara Tóth

„Falter“

und

Andreas Mayer-Bohusch

ORF

