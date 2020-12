Korrektur zu OTS0075: Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Betrifft die Zahl der genesenen Personen

Korrektur zu OTS_20201204_OTS0075

Wien (OTS/RK) - Die Zahl der Genesenen am 4. Dezember 2020 beträgt 52.590, nicht wie fälschlicherweise angegeben 54.682.

Es folgt die korrigierte Aussendung:

Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Utl.: Stand vom 4. Dezember



Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.



Stand Freitag, 4. Dezember 2020, sind in Wien 62.015 positive Testungen bestätigt.



Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 650. 13 Personen sind zuletzt verstorben: Fünf Männer im Alter von 31, 65, 71, 79 bzw. 86 Jahren sowie acht Frauen im Alter von 75, 76, 77, 81, 84, 88, 89 bzw. 97 Jahren. Der Großteil der Verstorbenen hatte Vorerkrankungen – so auch der 31-jährige Mann.



52.590 Personen sind genesen.



Gestern wurden in Wien 8.244 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 862.855 Testungen.



Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.999 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.



Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter http://www.wien.gv.at/coronavirus.



