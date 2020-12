NEOS zu Biodiversität: Es fehlt weiterhin eine klare Trendwende

Michael Bernhard: „Das größte Problem ist das Versagen der Raumordnungspolitik – wir sind Europameister im Zubetonieren.“

Wien (OTS) - „Das jahrelange Versagen bei der Biodiversitätspolitik ist wirklich beschämend. Es liegt nun an den Grünen, hier für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen“, sagt NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard zum aktuellen „Barometer zur Biodiversitätspolitik in Österreich“ des Biodiversitätsrats. Die zuständige Ministerin Gewessler habe zwar mehr Budget für den Biodiversitätsschutz in Österreich bekommen, es gebe aber auch grundlegende strukturelle Probleme. „Dinge wie Zersiedelung, Verbauung, Widmungspolitik, oder auch die fehlende überregionale Verkehrsplanung müssen grundlegend überdacht und umstrukturiert werden. Das alles sind riesige Steine am Weg, die eine echte Trendwende verhindern. Das größte Problem ist das Versagen bei der Raumordnungspolitik in Österreich. Wir sind Europameister im Zubetonieren und es gibt offenbar keinerlei Willen seitens der Regierung, die Gemeinden und Länder in die Pflicht zu nehmen“, sagt Bernhard.



Auch im Bereich der Landwirtschaft sieht der NEOS-Umweltsprecher Nachbesserungsbedarf: „Gerade in Österreich hätten wir viel Potential für eine schonendere Nutzung von chemischem Pflanzenschutz. Das Problem ist aber, dass sich die Grünen hier offenbar nicht gegen ÖVP durchsetzen können. Klar ist: Biodiversitätspolitik braucht mehr als Lippenbekenntnisse. Jetzt ist Mut zu strukturellen Reformen und ein Ende des Bauens auf grünen Wiesen gefragt.“



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu