FPÖ – Hofer: Kein Tag ohne Panne im Massentest-Universum der Bundesregierung

ÖVP-geführtes Bundesland Oberösterreich überlegt Ausstieg aus Anmeldesystem des Bundes

Wien (OTS) - Kaufhaus Österreich, Datenpanne bei Massentest-Anmeldung, Neuausschreibung der Beschaffung der Massentests – jeden Tag sorgte die Bundesregierung für eine veritable Panne im Kampf gegen das Coronavirus. Und auch der heutige Freitag ist nicht frei von Pleiten. In Regierungsinseraten wurden für das Bundesland Kärnten die falsche Testtage angeführt, und die Stadt Linz hat die Reißleine gezogen, ist aus dem Anmeldesystem des Bundes für die Massentests ausgestiegen und hat eine eigene IT-Lösung in Stellung gebracht. FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer: „Der Bundeskanzler trägt in diesem Fall die Verantwortung für diese Pannen. Er hat die Massentests im Alleingang durchgesetzt und damit die Expertenmeinung des Gesundheitsministeriums konterkariert. Die Experten haben davon abgeraten, Massentests durchzuführen, weil sie eine Vielzahl an falschen Testergebnissen befürchtet hatten.“ Die Tests dürften generell nicht so gut ankommen. In Wien lag demnach die Quote für die Voranmeldung im niedrigen einstelligen Bereich, im ÖVP-Kernland Vorarlberg will sich offenbar gerade einmal ein Viertel der Bevölkerung testen lassen.

Das Land Oberösterreich überlege ebenfalls den Ausstieg aus dem Anmelde-System, berichten Medien. Als besonders bezeichnend findet Hofer in diesem Zusammenhang eine Aussage des oberösterreichischen Landeshauptmanns Thomas Stelzer, der meinte: „Wie so oft wird vom Bund viel angekündigt, nichts funktioniert.“

Norbert Hofer: „Anstatt hier das ganze Land mit einem Massentest, der noch dazu keinerlei Erkenntnisse für die Zukunft bringt, ins Chaos zu stürzen, wäre die Bundesregierung besser beraten, endlich ein wirksames Testsystem in österreichischen Altenwohn- und Pflegeheimen einzuführen. 4 von 10 Corona-Toten leben in diesen Einrichtungen.“

