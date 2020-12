SPÖ-Drobits: Digitale Kompetenz sieht anders aus – Licht ins Dunkel bei Anmeldeplattform für Massentestungen!

Parlamentarische Anfrage zu Datenschutz-Blackout bei Anmeldeplattform für Massentestungen angekündigt

Wien (OTS/SK) - Eine parlamentarische Anfrage zum blamablen Start der Anmeldeplattform für die freiwilligen Corona-Massentestungen kündigt SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits seitens seiner Fraktion an: „Die Regierung hat derzeit wirklich kein glückliches Händchen mit ihren IT-Projekten: nach dem Bauchfleck mit dem Kaufhaus Österreich gab und gibt es auch weiterhin massive Probleme bei der Anmeldeplattform für die Corona-Massentestungen. Nachdem durch ein Datenleck persönliche Daten von 800 Personen an Dritte weitergeleitet worden sind, setzen sich die Probleme heute nahtlos fort – es kommt zu so massiven Ausfällen, dass man auf Backup in Papierform zurückgreifen muss. Dieses Datenschutz-Blackout gehört restlos aufgeklärt, denn auf dieser Anmeldeplattform werden sensible persönliche Daten und Gesundheitsdaten verarbeitet.“ ****

„Die Erstellung und Implementierung von digitalen Lösungen erfordert Zeit, wenn die Infrastruktur sicher und auch fehlerfrei laufen soll. Eine derartige Plattform programmiert man eben nicht nur einfach so übers Wochenende. Schlechtes Management und der Versuch, den Koalitionspartner zu überholen, haben enormen Zeitdruck erzeugt, der der Qualität der Anmeldeplattform sicher nicht dienlich war“, so Drobits weiter. Nun gehe es darum, alle möglichen Verstöße gegen das Datenschutzrecht aufzuklären und den Schutz der sensiblen Daten der Österreicherinnen und Österreicher bei der Anmeldung zur Corona-Massentestung sicherzustellen. (Schluss) sd/ls

