NEOS zu Massentests: Türkis-grünes Totalversagen

Gerald Loacker: „Die überstürzten Massentests entpuppen sich als Flop. Nicht das Virus stiftet die Verunsicherung, sondern die Regierung.“

Wien (OTS) - „Es wird immer offensichtlicher, dass diese Bundesregierung bei ihrem Krisenmanagement nichts mehr im Griff hat“, reagiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker, nachdem sich die Pannenserie bei den Corona-Massentests auch in Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg fortsetzt. „IT-Ausfälle, Datenleck, Massenandrang, kein Bescheid über negative Tests, keine telefonische Anmeldung. Die überstürzten Massentests, auf die Türkis-Grün ihren einzigen Fokus in der Bekämpfung der Pandemie legt, entpuppen sich als Flop und zeigen das Totalversagen dieser Bundesregierung.“

NEOS hätten stets darauf aufmerksam gemacht, dass einmalige Massentests nicht sinnvoll seien. „Einmalige Massentests, die auch noch schlecht organisiert sind, weil ein Wettlauf um den schnellsten Teststart zwischen den Bundesländern entbrannt ist, bringen noch weniger“, sagt Loacker. Jene Pannen hätten lediglich den Effekt, dass die Verunsicherung in der Bevölkerung noch stärker würde und sich immer weniger testen ließen, so der NEOS-Gesundheitssprecher: „Nicht das Virus stiftet die Verunsicherung, sondern die Regierung.“ Darüber hinaus seien jegliche Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern absolut unangebracht. Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober müssten nun rasch das Chaos beenden und für Klarheit sorgen.

Anstatt teure Massentests zu veranstalten, hätte die Bundesregierung von Anfang an auf einen besseren Schutz der Hochrisikogruppen setzen müssen. Loacker: „Das wurde jedoch schlichtweg verabsäumt. Die Todesfälle sprechen eine eindeutige Sprache. Um die Ausbreitung des Virus am gezieltesten zu verhindern, müssen wir die Menschen in den Senioren- und Pflegeheimen regelmäßig – am besten zwei Mal wöchentlich – testen und die Ressourcen dahin verschieben. Die Massentests erweisen sich stattdessen als das reinste Chaos.“

